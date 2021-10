Chequeo a los datos presentados por Feijoo en sus dos horas de discurso

La situación de emergencia sanitaria ha llevado a Galicia a contar con el mayor número de efectivos en su sistema de salud. A 1 de enero de este año, según los registros del Ministerio de Hacienda, eran 37.840 trabajadores, unos 2.100 más que el año anterior. Este domingo, Elisa Álvarez recogió la «bajísima» movilidad del personal de enfermería a partir de los datos que manejan los colegios profesionales. La contratación aumentó, con refuerzos para la crisis del coronavirus y la vacunación masiva. Sin embargo, estos trabajadores siguen encadenando contratos. «A nosotros no nos falta trabajo, nos faltan condiciones de trabajo», responde José David Vázquez Bóveda, secretario del colegio de Ourense.

Coas novas modalidades do autobús compartido, que aproveita as prazas baleiras do autocar escolar, e dos servizos baixo demanda, levamos o transporte público onde antes non chegaba