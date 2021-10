Feijoo propone una reactivación «á galega», desde la moderación y la estabilidad

Feijoo reclamó al Gobierno de España una transición ecológica afrontada con «madurez» y sin sectarismo, y puso el foco en tres comarcas con graves problemas industriales. Para Ferrol, y con vistas al cumplimiento de un pacto de Estado para esa zona, anunció la creación de una sexta delegación de la Xunta (hasta ahora existían las de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo), así como la petición de la creación de una Zona Franca. En el caso de Alcoa, en Lugo, el Ejecutivo autonómico solicitará una intervención temporal del Estado, así como una solución para el cierre de Vestas, y confirmó que la fábrica de fibras textiles impulsada por fondos europeos estará en esa provincia. Y por último, para Ence, en Pontevedra, propuso que los terrenos queden adheridos al Puerto de Marín para garantizar la continuidad de la fábrica. Sobre este asunto, pidió a los partidos de la oposición que asuman que acaten la resolución al respecto que tome el Consello Consultivo, además de sugerir que se deje de «aplaudir frívolamente peches evitables» o, en su defecto, «asumir con valentía os efectos catastróficos sobre o emprego en comarcas ou sectores enteiros».

Estabilidad y reformismo

Tras revisar más sumariamente otras áreas de Gobierno como las relativas al medio rural, las infraestructuras o el transporte -calificó como un nuevo retraso el hecho de que el AVE no alcance tiempos competitivos hasta el próximo verano- el presidente de la Xunta aprovechó el tramo final de su intervención para introducir reflexiones sobre política general, comparando los efectos que tiene la «estabilidade» de Galicia, que permite avanzar con «normalidade e cun reformismo continuado», con los problemas y la «frivolidade» que se siguen dando, a su juicio, en la política española, «na que sigue vivo o espírito do Pacto do Tinell, que impide o acordo entre os dous grandes partidos de España». El contrapunto a esa inestabilidad, sostuvo, está «na moderación galega», que no significa «tibieza, senón ser comedidos cando toca e audaces cando se necesita». Un progreso «sensato» y centrado «nos termos medios, máis produtivos que os maximalismos que só serven para destruír e separar».