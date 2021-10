Puy garantiza que las cuentas estarán a tiempo «porque unha das virtudes de Valeriano Martínez era traballar en equipo»

Lavandeira jr

El Gobierno gallego va a entregar los presupuestos de la Xunta en el Parlamento antes del 20 de octubre, «en tempo e forma, a mellor homenaxe a Valeriano Martínez». El portavoz popular en la Cámara confirmó que tanto su grupo como los miembros del Ejecutivo y el equipo de la Consellería de Facenda están trabajando para encajar las cuentas que ya ultimaba el conselleiro, fallecido el pasado miércoles 6, aunque todavía no desveló si la entrega protocolaria del documento la protagonizará el nuevo titular del departamento -«supoño que en breve coñeceremos ao substituto», aseguró Pedro Puy- o si ese relevo queda pospuesto y lo resolverá el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, por delegación. El dirigente popular, que reconoció haber perdido «unha amizade» labrada en el desempeño de la política, destacó que una de la virtudes de Martínez es que «traballaba en equipo» y con personal con mucha experiencia que ya había colaborado con anteriores titulares del departamento, lo que está facilitando los últimos trámites para que se pueda iniciar el análisis sectorial en O Hórreo hasta final de año para que entren en vigor el 1 de enero del 2022.

Un requisito previo es que las cuentas se aprueben previamente en el Consello da Xunta, en la cita ordinaria de este jueves o en una convocatoria anterior al martes 19. El calendario no deja muchas holguras, porque este miércoles se celebra la primera sesión del debate del estado de la autonomía, que acabará el viernes con la negociación y votación de propuestas de resolución. Sobre esta cita, Puy volvió a mostrarse «escéptico» sobre la capacidad de llegar a acuerdos con la oposición, a la que ve muy condicionada por sus debates internos. En concreto, destacó que Gonzalo Caballero, en plena carrera por la renovación de la secretaría general del PSdeG, está abanderando su propuesta interna con la «confrontación» al proyecto de Feijoo, mientras que al BNG lo ve anclado en un discurso «que non mudou desde antes da pandemia», además de insistir con «receitas» que, a su juicio, no tienen respaldo técnico ni político.

El BNG pedirá un 3 % de inversión en investigación

Antes de que Puy hiciera esta apreciación, Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, adelantó las líneas básicas que defenderá su formación en el cara a cara con Feijoo y en la jornada de negociación. El Bloque pedirá «máis peso político para Galicia», con la reclamación de competencias desde un «novo estatus político»; apostará por unos servicios públicos reforzados; y propondrá una Galicia «con máis oportunidades» a través de la generación de empleos de calidad. Rodil concretó que una de las peticiones será destinar un 3 % de los presupuestos a ciencia e investigación.