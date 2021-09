Carmen Pardo, exresponsable de Turismo de la Xunta: «Ahora valoro mucho el anonimato»

Carmen Pardo, en el 2008, cuando era concejala en Verín, su primera experiencia en la política MIGUEL VILLAR

Preguntada por la planificación turística que la Xunta ha hecho de este Xacobeo, es comprensiva: «Al no poder juntarse gente, no había mimbres para hacer casi nada, pero el turismo se ha reactivado muchísimo este verano». Precisamente, la crisis sanitaria ha puesto patas arriba al sector, pero ella cree que es una oportunidad para Galicia: «Gracias a la no masificación, que podía parecer uno de nuestros hándicaps, felizmente esta desgracia nos ha dejado una situación menos mala que a otros. Ya no nos gusta meternos donde hay demasiada gente y, por lo tanto, creo que estamos bien posicionados para salir».

Pardo sigue con atención las políticas públicas, pero está al margen de la actividad orgánica del PP. Mantiene el carné, pero confiesa que, tras su dimisión, solo ha participado en dos actos: un mitin en Verín y el pasado mes de julio cuando fue a votar a Feijoo en el congreso que lo ratificó como presidente del partido en Galicia. Su lealtad permanece intacta: «Cuando me fui ya le calculaba como mínimo tantos años como Fraga. Es una cabeza muy brillante, además de gran gestor».