La burocracia frena el desbroce de las fincas que rodean viviendas
REDACCIÓN
SOMOS AGRO · Exclusivo suscriptores
Los concellos con las 276 parroquias de mayor riesgo de incendio, desbordados por el papeleo para hallar a dueños desconocidos12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Durante los últimos días, Patricia Torres (PP), alcaldesa de Boborás, y su escueto equipo han ido notificando a los vecinos que han podido la obligatoriedad de desbrozar sus fincas enmarcadas en las fajas secundarias, las