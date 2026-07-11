La burocracia frena el desbroce de las fincas que rodean viviendas

la voz REDACCIÓN

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Un tractor desbrozando fincas el jueves en Boborás.
Un tractor desbrozando fincas el jueves en Boborás. ALEJANDRO CAMBA

Los concellos con las 276 parroquias de mayor riesgo de incendio, desbordados por el papeleo para hallar a dueños desconocidos

12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Durante los últimos días, Patricia Torres (PP), alcaldesa de Boborás, y su escueto equipo han ido notificando a los vecinos que han podido la obligatoriedad de desbrozar sus fincas enmarcadas en las fajas secundarias, las

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