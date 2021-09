PILAR CANICOBA

Además de dar nombre a un acorazado y una película de Eisenstein, Potemkin aportó una solución imaginativa al feísmo con sus aldeas ficticias. Impotente ante los adefesios que jalonaban las rutas de Crimea, incapaz de dotar a aquellos pueblos de un plan general como es debido, resignado ante aquella anarquía constructiva, el mariscal de Catalina la Grande decidió cubrir toda aquella fealdad con un decorado. La emperatriz, una gobernante ilustrada que se carteaba con Voltaire, pensaba que su imperio era una réplica de San Petersburgo y su idea se vio confirmada cuando visitó aquellos parajes que su valido había disfrazado y donde hasta los campesinos sonrientes y lozanos que la saludaban eran de mentira.

Aunque nos llene de orgullo y satisfacción que solo un puñado de concellos carezcan de planificación y se hayan desplegado numerosas medidas contra el feísmo, hay una parte de Galicia que necesitaría una solución a lo Potemkin. Ya que no es factible que un Haussmann enxebre haga lo mismo que se hizo en París a golpe de demoliciones para embellecer la ciudad, una solución a considerar sería cubrir las vergüenzas que agreden el paisaje con ilusiones ópticas en las que podrían afilar su ingenio nuestros artistas plásticos. Se lograría así paliar la desfeita, si bien quedaría en el aire la pregunta de cómo ha sido posible todo esto.

Que se haya pasado de la nazón al galpón de Breogán no se explica por un eco ancestral que introdujo en nuestro ADN el gusto por lo feo. Sin necesidad de que hubiera en los castros un concejal de urbanismo (o gracias a que no lo había), esos asentamientos eran armónicos. Y no hablemos ya del legado romano, las trazas medievales o la herencia de los indianos. La famosa «doma y castración» del Reino de Galicia, lugar común para explicar los males de la tierra, no incluyó ningún decreto que hiciera obligatorio el feísmo. Queda el franquismo, pero la dictadura explicaría solo una parte de los desmanes porque la otra se produjo en plena democracia, en municipios dónde lo que premiaban las urnas no era el rigor sino la permisividad.