Paula Crespo, número 6 de España en el examen PIR: «Tuve que conseguir una disciplina a la que no estaba acostumbrada»
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La ourensana estudió en la USC y quiere formarse en un hospital gallego: «La salud mental todavía sigue relegada a un segundo plano»03 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Paula Crespo Morais (Ourense, 2001) es la gallega con mejor nota en las pruebas de formación sanitaria especializada. Obtuvo la sexta mejor calificación de España en el examen PIR, de Psicología, al que se presentaron