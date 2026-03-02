Estados Unidos retira aviones cisterna de las bases de Morón y Rota ante la negativa de España a autorizar su uso para los ataques a Irán

Paula de las Heras COLPISA

INTERNACIONAL · Exclusivo suscriptores

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este lunes
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este lunes Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Albares convoca al embajador iraní en Madrid, que avisa de que su país atacará cualquier base de EE.UU. en Europa «si es necesario»

02 mar 2026 . Actualizado a las 14:44 h.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asegura que España no ha autorizado ni va a autorizar a Estados Unidos a usar las bases militares de Rota y Morón de la

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete