Una de cada diez plazas de nuevo ingreso ofertadas en las oposiciones de educación quedaron vacantes

A las oposiciones de educación celebradas este año en Galicia concurrieron más de 16.700 candidatos (el 66,7 % de los inscritos). Se disputaban casi 2.300 plazas de acceso libre. Y sin embargo, no se han cubierto todos los puestos ofertados. Según datos de la Xunta, una de cada diez plazas de nuevo ingreso ha quedado desierta (cerca del 11 %). Se han adjudicado un total de 2.027, el 89 % de las que estaban en liza.

Solo 59 de las 95 especialidades ofertadas lograron cubrir el cupo. Las otras 36 (el 38 % del total) dejaron puestos vacantes, aunque siete de ellas se quedaron cerca de llenar todas sus plazas, al adjudicarse más del 90 %. En el extremo contrario, nueve especialidades no han cubierto ni siquiera la mitad de los puestos ofertados. Seis son de FP: Estética; Operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios; Mecanizado e mantemento de máquinas; Fabricación e instalación de carpintería e moble; Sistemas e aplicacións informáticas; e Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos, (todas ellas con entre tres y seis candidatos inscritos por cada plaza). Y otras tres, de Educación Secundaria: Procesos e produtos en madeira e moble (7 candidatos inscritos por puesto); Organización e proxectos sistemas enerxéticos (11 anotados por plaza); y Navegación e instalacións mariñas (cinco aspirantes por puesto).

Por cuerpos docentes, las plazas desiertas son nulas entre el profesorado de Artes Plásticas y Diseño, y escasas entre el cuerpo de maestros (el 3,2 %) o el de Enseñanza Secundaria (5,2 %). Sin embargo, según datos de CIG Ensino corroborados por el sindicato ANPE, han quedado desiertos el 30 % de los puestos ofertados para profesorado de Escolas Oficiais de Idiomas (hay nueve vacantes de 30 puestos de nuevo ingreso) y el 27,5 % de los ofrecidos para el profesorado Técnico de Formación Profesional. Un colectivo, este último, para el que se realizó una ampliación extraordinaria de 240 plazas para adelantarse a los condicionantes que les imponía la nueva ley educativa promovida por la ministra Celaá. La estrategia no ha dado demasiados frutos, ya que ha habido 166 vacantes.

Pocos aspirantes en promoción interna

Las cifras empeoran al centrarse en la convocatoria de promoción interna. Se ofertaban algo más de 300 plazas y solo se han cubierto 60 (menos del 20 %). Desde la CIG aseguran que el fenómeno se repite año tras año. «Na promoción interna, a cifra de prazas desertas leva anos superando o 80 %, maioritariamente pola ausencia de persoas aspirantes, concentrándose en moi poucas especialidades as persoas aspirantes», indica el sindicato nacionalista, que acusa a la Xunta de «maquillar» los números de las oposiciones con «cifras pantasma» infladas con plazas que luego no se cubren, pero que permiten a la Administración hablar de convocatorias históricas.

Entre las casi 250 plazas vacantes que deja esa tanda de promoción y otras tantas desiertas en la oferta de nuevo ingreso, el número de puestos previstos para personal fijo que finalmente se cubrirán con interinos asciende a casi medio millar, al haber quedado desierto más del 19 % de los casi 2.600 puestos ofertados.

Sin verdadero concurso-oposición

Para algunos sindicatos educativos, las plazas desiertas demuestran que el proceso selectivo de la Consellería de Educación no es en realidad un concurso-oposición. Señalan que los tribunales apenas aprueban a más candidatos que plazas se ofertan, por lo que son pocos los casos en los que llegan a baremarse los méritos del aspirante. «Estamos cansos de esixir un verdadeiro concurso-oposición, no que se valore a experiencia docente ata o máximo legal posible», reivindica Julio Díaz, presidente del sindicato independiente ANPE. Y pone en duda que no haya más aprobados por la falta de preparación de los aspirantes: «Houbo algún tribunal con 80 opositores no que só dous ou tres pasaron a primeira proba. Como é posible pensar que só haxa un par de persoas preparadas?», se pregunta.

Para la CIG, esos suspensos son aún más extraños cuando se dan en interinos que llevan años dando clase. «Hai compañeiros e compañeiras que levan desempeñando favorabelmente o seu posto de traballo dende hai máis dunha década, e sen embargo, non superaron o proceso selectivos, e mesmo suspenderon xusto na segunda parte da oposición, a que ten máis relación coa aptitude pedagóxica. Non semella moi coherente que persoas que teñen as súas programacións visadas ano tras ano polas inspeccións educativas non superen logo esa fase do proceso», reflexionan.

Desde la Xunta aclaran que a las pruebas de este año se presentaron 1.381 interinos y sustitutos, de los que obtuvieron plaza el 68,13 %.