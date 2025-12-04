Fernando González Laxe reivindica el consenso y la lealtad institucional al recoger el Premio Fernández Latorre

Lois Blanco, presidente de La Voz de Galicia; Fernando González Laxe, galardonado co Premio Fernández Latorre; e Alfonso Rueda, presidente da Xunta, no Museo Santiago Rey Fernández-Latorre Marcos Míguez

La Voz de Galicia entregó este jueves el Premio Fernández Latorre, instituido en memoria de su fundador, a Fernando González Laxe, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidade da Coruña y presidente de la Xunta entre 1987 y 1990. En su discurso, González Laxe hizo un llamamiento al consenso y a la lealtad institucional, dos ideas que se repitieron durante el acto en el Museo de La Voz.

El galardón, que llega a su edición número 67, fue entregado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y Lois Blanco, presidente de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y de la La Voz de Galicia, ante más de doscientos invitados del mundo de la empresa y las finanzas, la justicia, la política, la cultura y el deporte de Galicia.

Los tres intervinientes recordaron la figura de Santiago Rey Fernández-Latorre, fallecido el año pasado, a quien Laxe ensalzó como «defensor desta terra e dunha sociedade con valores firmes e sólidos dos que non abdicou en ningún tempo». «Su legado es extraordinario y la tarea compartida de defenderlo y consolidarlo es un regalo», afirmó Blanco. Rueda señaló que «estaría moi orgulloso de como La Voz de Galicia segue sendo un referente de xornalismo de calidade, independente, veraz e comprometido con esta terra».

El galardonado hizo un llamamiento a la concordia y formuló una reivindicación: «Actuar contra a polarización extrema; contra aqueles que alientan a crispación e contra dos que poñen obstáculos permanentes e obstrúen os labores comúns», y actuar «a favor do acordo, do consenso, das normas establecidas e da lealdade institucional».

Fernando González Laxe, galardonado co Premio Fernández Latorre, durante o seu discurso Marcos Míguez

Lois Blanco condenó la «política enfangada en mordidas, mentiras y timos con mascarillas que no va a virar hacia la serenidad. El periodismo tramposo, de trinchera, que da voz al que más grita, tampoco». Por eso, proclamó: «Debemos protegernos: levantar un dique contra el extremismo y el ruido madrileños para evitar el contagio en Galicia. Las certezas no van a venir del centro, hay que llevarlas allí desde la periferia».

El presidente de la Xunta, de acuerdo con ese espíritu de consenso, criticó la polarización que «marca, condiciona e empeora» la política actual. También hizo votos para que los conflictos que derivan de ella no se trasladen a Galicia.

González Laxe, a quien acompañó su familia, ensalzó a los anteriores receptores de un premio que «dá conta do potencial humano que xera Galicia». Citó a su inmediato predecesor, Juan Carlos Escotet; a la científica Marisol Soengas, que lo obtuvo en el 2023; a la jurista María Emilia Casas, en el 2017, o a la economista y exvicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, en el 2020.

El premiado, que en su carrera ocupó distintos altos cargos de la Administración que compaginó con la docencia hasta mayo del 2023, enumeró siete retos de Galicia que pidió abordar «dende un maior nivel de colaboración mutua»: la modernización económica e institucional, la defensa de un corredor de transportes con conectividad nacional e internacional, el impulso a las tecnologías avanzadas, la defensa del patrimonio histórico y los legados culturales, la defensa de la biodiversidad, el problema de la vivienda y unos servicios públicos universales, gratuitos y eficientes.

Insistió en la idea central de diálogo y voluntad de entendimiento, e hizo dos recomendaciones: «Relegar as discordias a un segundo plano» y abandonar el concepto de «canto peor, mellor».

Ante los desafíos de un mundo que pasó «de globalizado a fracturado por bloques económicos» y en el que «emerxen autarcas con trazos ditatoriais» al frente de los principales gobiernos, Laxe se mostró optimista por una Galicia «con capacidade de resposta». Concluyó con un giro de humor: «Como dixo un bo amigo, formo parte deses expresidentes que non somos xarróns chineses; pois, ao ser de lousa de Sargadelos, pódese facer uso deles todos os días».

Lois Blanco señaló la faceta de columnista de González Laxe, que colabora con La Voz de Galicia «dende hai moitos anos», es «respectuoso cos que pensan distinto a el» y está «afastado das consignas das fábricas de relatos incompletos que fumean día e noite na Moncloa, Xénova ou Ferraz».

Discurso del presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, en la 67.ª edición de los Premios Fernández Latorre. Marcos Míguez

Defendió el compromiso con la verdad de las industrias de la comunicación que «dependen da nosa credibilidade». Mientras, las redes sociales, en manos de «un reducido grupo de plataformas tecnológicas, más poderosas de lo que nunca lo ha sido otra empresa o gobierno, distribuyen por igual información solvente que falsa, proceda de autores reconocibles o enmascarados».

Blanco destacó la fortaleza de la edición impresa de La Voz y sus 13 delegaciones, y de una versión digital con una enorme penetración, alcanzando al 70 % de los gallegos. «Con el respaldo diario de cientos de miles de personas que confían en nuestros medios, nos sentimos fuertes para seguir en el combate por la información veraz, en el debate de las ideas y de la educación en la era digital», continuó Blanco. «Aspiramos a hacer contenido solvente como el de los artículos del galardonado con el Fernández Latorre», afirmó.

El jurado reconoció que los trabajos periodísticos de González Laxe «incentivan a la reflexión frente a la crispación», como corresponde a «un presidente tranquilo, que buscaba el consenso y se alejaba de extremismos». «Cuánta falta nos hacen», dijo el presidente de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre frente a la «espiral» de Madrid, «un campo de batalla que esparce metralla por toda España de lunes a domingo».

Alfonso Rueda destacó la excepcionalidad de que «neste mundo acelerado, no que o paso da gloria ao anonimato é cada vez máis rápido e drástico, un diario entregue unha distinción a un gobernante que leva 36 anos fóra do cargo». Consideró que «di moitas cousas, e todas boas, tanto de quen recibe o premio como de quen o entrega: unha cabeceira que sabe que para contar ben a actualidade tamén hai que saber elevarse sobre ela».

Alfonso Rueda, presidente da Xunta, durante o seu discurso na 67.ª edición dos Premios Fernández Latorre Marcos Míguez

De González Laxe, que fue el primer presidente del PSdeG de la Xunta, dijo que «estivo na política para servir, non para servirse, que é ben distinto». Afirmó que su gobierno «acertou en moitas cousas», desde la ley que creó el Servizo Galego de Saúde hasta el germen de las universidades de A Coruña y Vigo. Coincidió con el galardonado en la crítica a la polarización y en el deber de los gobernantes «da procura incansable e incondicional do ben común e a defensa dos intereses desta terra».

Rueda reconoció que esa defensa puede llevar a confrontar con el Gobierno central y advirtió que «Galicia é leal, pero nunca será dócil». Reclamó la transferencia de competencias pendientes y una financiación justa: «Fernando González Laxe afirmou hai poucos meses, aquí en La Voz, que a cota é unha solución prexudicial para Galicia (...) Non son intereses políticos, son matemáticas e sentidiño». Concluyó con dos certezas: «Seguiremos celebrando éxitos e La Voz de Galicia seguirá contándoos».