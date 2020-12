Educación amplía de urgencia con 240 nuevas plazas las oposiciones de FP y abrirá un nuevo plazo de matrícula

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 12/12/2020 14:47 h

La Xunta acaba de anunciar una ampliación de plazas para las oposiciones de profesores en el cuerpo técnico de FP. Los sindicatos fueron convocados el jueves por la noche a una reunión en San Caetano sin ninguna pista. Y a las diez de la mañana del día siguiente se enteraron: la Consellería de Educación amplía en 240 las plazas de las oposiciones al cuerpo de profesores técnicos de FP en las mismas especialidades que hay hoy convocadas. Pero como son muchos más los puestos, también se abrirá el plazo de matrícula para estos. Si sanitariamente es posible, la Xunta defiende que las oposiciones (todas las de educación) serán en junio. El anuncio lo ha confirmado esta mañana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Las urgencias vienen dadas por la Lomloe. El día 23 la nueva ley se aprobará en el Senado y la norma podría entrar en vigor el 3 de enero, por eso la Xunta quiere tener resuelto este asunto cuanto antes. Y es que con la nueva normativa de educación, los profesores técnicos de FP sin titulación universitaria formarán un cuerpo a extinguir. La Xunta podría ser la primera comunidad en reaccionar, y proteger en la medida de lo posible a este colectivo, tan importante en el entramado educativo gallego; esto explica la ampliación de las plazas y la urgencia de todo el proceso.

Los profesores técnicos de FP son docentes de especialidades sobre todo prácticas. Aunque muchos tienen título universitario, otros no, aunque todos reciben una formación pedagógica específica para optar a sus plazas. Se encargan de aspectos técnicos de su profesión, desde la fabricación mecánica a la estética, y la gran parte de sus funciones no tienen una equiparación universitaria.

En Galicia, 2.200 personas afectadas

En Galicia hay actualmente 404 profesores de este cuerpo que sí tienen título universitario, por lo que podrán integrarse en el grupo de docentes de secundaria sin problema, pero hay 991 que no lo tienen, en muchos casos porque su especialidad no cuenta con un grado. En cuanto a los interinos de este grupo, que están en una situación mucho más inestable que los funcionarios, hay 376 con titulación y 452 sin ella. En total, más de 2.200 personas afectadas.

ESPECIALIDADES QUE AMPLIARÁN LAS PLAZAS Cociña e pastelaría Equipos electrónicos Estética Fabricación e instalación de carpintería e moble Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos Instalacións electrotécnicas Laboratorio Mantemento de vehículos Máquinas, servizo e produción Mecanizado e mantemento de máquinas Operacións e equipamentos de elaboración de produtos alimentarios Operacións de produción agraria Patronaxe e confección Peiteado Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico Procedementos sanitarios e asistenciais Procesos comerciais Procesos de xestión administrativa Produción de artes gráficas Servizos á comunidade Servizos de restauración Sistemas e aplicacións informáticas Soldadura Técnicas e procedementos de imaxe e son

El martes se reunirá la mesa sectorial, formada por responsables de la consellería y sindicatos (CIG, CCOO, ANPE, UXT) para analizar a fondo la cuestión. Entre los sindicatos había satisfacción por el anuncio. Julio Díaz, de ANPE, explicó: «Celebramos a ampliación das prazas e sempre demandamos amplas ofertas de emprego público para fortalecer o sistema».

El dilema de los profesores de FP: ¿teoría o práctica?

Cuando la FP pasó de ser un programa de cinco años a dos ciclos independientes cambiaron algunas cosas, y entre ellas los profesores. Hasta entonces, los docentes universitarios —fundamentalmente ingenieros— daban las clases teóricas y los que se encargaban de la parte práctica (los talleres) eran titulados en FP. Ahora todo está mezclado, y lo que se reparten son módulos (al estilo de las asignaturas) que suelen tener una parte teórica y una práctica. El problema es que a los ingenieros, que vienen muchas veces de carreras no directamente relacionadas con el asunto a dar, les falta experiencia práctica; y los titulados en FP a veces flojean en la parte teórica.

Ana Pérez es ingeniera de Procesos Químicos Industriales y es interina en la especialidad de Frío comercial en el CIFP As Mercedes, de Lugo, y allí da clase a los alumnos de Mantemento electromecánico (ciclo medio) y de Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos (ciclo superior). Ella es una de las beneficiarias de la Lomloe, porque pasará de tener la categoría A2 a la categoría A1, y su trabajo se equiparará con el de sus compañeros de ESO y bachillerato. De hecho, ella se ha apuntado a las oposiciones del próximo año en esas etapas, en la especialidad de Física y Química.

Ana Pérez considera un adelanto este cambio que trae la ley, pero cree que la FP gallega necesita alguno más. «El problema que tenemos los titulados universitarios es que en los grados hay a veces ausencia de parte práctica y aquí tenemos que resolver problemas prácticos». ¿Qué hacer? Lo habitual es apuntarse en una academia para preparar la oposición en su parte práctica, pagarse un curso privado o ir a alguno de los que ofrece gratuitamente el CFR (centro de formación del profesorado, de la Xunta). Pero esto último no siempre es posible, no siempre hay lo que cada uno necesita; cree que esa es una asignatura pendiente para que la FP tenga la calidad que se necesita. Y es que si se trata de un interino, como ella, se suma el problema de que cada curso puedes dar una materia distinta, y entonces es más difícil dominar la práctica de una profesión.

Y la FP sobre todo prepara para la práctica profesional. Un compañero de Pérez en el CIFP As Mercedes de Lugo, en este caso de automoción, reconoce que la formación está centrada en lo útil, y a veces no siempre es bueno: «Antes dos ciclos na FP había módulos comúns, coma Lingua ou Matemáticas, pero agora os rapaces non ven estas materias, e temos verdadeiros problemas para explicarlles cousas porque non teñen base»; solo los que van a los ciclos superiores desde el bachillerato pueden seguir sin problemas cualquier propuesta del profesor. Este docente, que prefiere no dar su nombre, fue en su momento alumno de FP, y está precisamente en el grupo más afectado por la ley. «Non sei moi ben que vai pasar —asume— e aínda que eu son funcionario dende hai moitos anos, supoño que co tempo tamén me afectará». A él, ya asentado, le preocupa qué ocurrirá en el futuro con la elección de horarios para las materias, si en el reparto los profesores técnicos de la categoría A2 serán los últimos en elegir.