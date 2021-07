Pontón critica que Galicia sea «un eslogan» para Feijoo y Caballero le reprocha que trabaje para Casado y Ayuso

CATUXA PRIETO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó que Galicia sea «simplemente un eslogan» para el presidente de la Xunta, que este sábado fue reelegido líder del PPdeG en un Congreso celebrado en Santiago de Compostela bajo el lema Un camiño por percorrer. En este contexto, la líder nacionalista se ha preguntado si ese camino por recorrer «é o que leva ao centralismo madrileño de Ayuso e Casado» o el que lleva al PP «a estar cada vez máis preto desa extrema dereita machista, racista, xenófoba e antigalega» de Vox, con la que «pactan sempre que o precisan». Por eso, ha señalado que el Partido Popular «representa o pasado» de Galicia frente a un BNG que es la «alternativa real» y «o futuro».

Todo ello lo ha manifestado Ana Pontón durante un acto político celebrado este sábado en Cervo (Lugo), en el marco de la campaña del Bloque para presentar su celebración del 25 de julio, Día de Galicia, que este año tendrá la «emoción especial» de los reencuentros tras 15 meses de pandemia y de las personas que ya no están debido a la covid. En este acto, la portavoz nacional del BNG ha aprovechado para criticar la intervención de Feijoo este viernes en el Congreso Autonómico del PPdeG: «Precisamos un presidente centrado en Galicia e o propio Feijoo xa nos dixo onte que o seu obxectivo é situar a Pablo Casado na Moncloa».

Para Pontón, la prioridad del líder gallego «debería ser sacar a Galicia da crise e darlle unha oportunidade á xente moza para que non teña que coller as maletas como fixeron os seus avós; debería estar centrado en reforzar á sanidad pública, en poñer en marcha outro modelo de coidados que non fixese negocio coa vellez».

Feijoo tras salir reelegido presidente del PPdeG: «Tengo ganas de más» Juan Capeáns

La líder nacionalista lamenta que para Feijoo «Galicia, Galicia, Galicia é só un eslogan», porque en la práctica «é un seguidor dese centralismo que só mira para Madrid, Madrid, Madrid».

Entre tanto, el secretario xeral del PSdeG reprochó a Feijoo que «traballe por Casado e Ayuso», sus compañeros de partido, «e non polos galegos». Así se ha expresado el líder de los socialistas gallegos a su llegada a la Praza do Obradoiro, tras recorrer durante la mañana de este sábado la última etapa del Camino -desde el Monte do Gozo a los pies de la Catedral-, un itinerario con el que ha dado comienzo la reunión interparlamentaria del partido.

Así, a propósito del Congreso Autonómico del Partido Popular celebrado entre el viernes y este sábado, que ya ha ratificado el liderazgo de Feijoo en la formación, Caballero ha señalado que el líder popular gallego mostrase su «ADN conservador».

«Feijoo está na estratexia da dereita rancia, casposa, á que non lle gustan os avances dos dereitos sociais, como a lei da eutanasia», ha lamentado. Frente a esto, ha señalado Caballero, el PSdeG apuesta por un modelo «progresista» para salir de la crisis provocada por la covid-19, que aboga por la estrategia de vacunación europea, por un nuevo Plan Marshall con políticas de gasto y expansivas. En contraposición, ha situado la hoja de ruta planteada por la derecha «na anterior gran recesión».