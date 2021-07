La policía trata de averiguar qué papel tuvo cada uno de los siete agresores en la paliza mortal

Amigos de Samuel, el lunes, durante la concentración en repulsa del asesinato en A Coruña EDUARDO PEREZ Eduardo Pérez Cientos de personas se concentraron en A Coruña Eduardo Pérez Eduardo Pérez Cabalar | efe Miles de personas se concentran en María Pita, A Coruña Eduardo Pérez Amigos de Samuel a las puertas del palacio municipal de María Pita, en A Coruña lucía cancela Manifestación en la praza do Rei, frente al Ayuntamiento de Vigo XOAN CARLOS GIL Decenas de personas en Lugo ALBERTO LÓPEZ Acto de repulsa al asesinato de Samuel, en Pontevedra Pablo Fariña Manifestación en Ourense Miguel Villar Miguel Villar Concentración en Viveiro Xaime Ramallal Manifestación en A Estrada David Cofán Varias personas concentradas en Lalín Miguel souto Concentración en Sanxenxo Cientos de manifestantes en Madrid Sentada en Oviedo contra el asesinato de Samuel EUROPA PRESS. Manifestación en Valencia Juan Carlos Cárdenas Acto celebrado en Santiago para denunciar el asesinato de Samuel PACO RODRÍGUEZ ADRIÁN BAÚLDE PACO RODRÍGUEZ Concentración en Boiro DANI GESTOSO Varias personas se concentraron en Rianxo Regenjo

Actuaron en manada. Siete contra uno. Y con la víctima en el suelo, le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo mientras le gritaban «maricón de mierda», según los testigos. La paliza no duró mucho más que un minuto, pero fue tan brutal que Samuel quedó herido de muerte. Intentaron reanimarlo en el mismo lugar de los hechos durante dos horas, pero ya nada se pudo hacer.

Desde entonces, la Policía Nacional no paró de buscar a los agresores, a los que terminó identificando y tomándoles declaración en el cuartel de Lonzas en calidad de testigos; por tanto, sin presencia de abogado, por lo que técnicamente no son considerados detenidos. Los investigadores trataron de que les contasen cuál fue la participación de cada uno de ellos. Y una vez que los escucharon, revisaron las cámaras de seguridad de la zona. No ya la de los establecimientos próximos, también las de tráfico, que en el paseo marítimo son varias. Alguno de los vídeos recoge con total nitidez la paliza. No solo identificaron a los siete que supuestamente mataron a Samuel, también a otros seis que los acompañaban pero que no llegaron a participar en la agresión.

Entre lo que los declarantes contaron o no quisieron contar y lo visto en las grabaciones, los agentes de la brigada de la Policía Judicial que llevan el caso volcaron su trabajo en averiguar qué pasó y qué papel jugó cada uno de los implicados.

El que lo inició todo

De los identificados, el que más señalado está es el que lo inició todo, pues fue reconocido por varios testigos en las grabaciones que les pusieron. Se trata del que se dirigió a Samuel y a su amiga cuando se encontraban en las inmediaciones del Playa Club. Pensó que lo estaban grabando y le dio un fuerte puñetazo para luego seguir golpeándolo hasta que un joven de origen africano se metió en medio y logró quitárselo de encima.

«O paras de grabar o te mato, maricón» Alberto Mahía

«Se supone que al darse cuenta de que él solo no podía continuar pegándole, fue a buscar a sus amigos para, entre todos, continuar con la agresión», decía este lunes una de las amigas de Samuel. Es una suposición, pero coincide con la teoría que por el momento maneja la policía.

Lo que pasó después y el grado de participación en la paliza final, a unos 200 metros del primer encontronazo, quedó grabado y lo sabe un grupo de jóvenes que pasaban por la zona. Su testimonio es fundamental y alguno ya habló con la policía. Pero podría haber más gente que presenció el homicidio, pues a esa hora pasaba mucha gente por la zona, pues a esa hora estaban cerrando todos los pubs.

Y esos que lo vieron y no comparecieron, «deberían hacerlo», decían este lunes los amigos de Samuel que se acercaron al lugar donde sucedió todo y que ahora es un pequeño santuario lleno de flores y velas. «Que no tengan miedo, que acudan a la policía y cuenten lo que hayan visto y señalen a los culpables», repetían una y otra vez. «Aunque todo parece que está claro, cuantas más personas ayuden a esclarecer la muerte, mucho mejor», según afirmó Vanesa, la joven que se encontraba hablando con Samuel y su amiga por videollamada.

Las causas

Así las cosas, la investigación sigue su curso «sin descartar ningún móvil», según dijo ayer el delegado del Gobierno en Galicia.