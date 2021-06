Transportes ya ha terminado el texto base del real decreto que regulará los descuentos en la AP-9

carlos punzón

Audasa ha declarado oficialmente su «no conformidad» con el plan de rebajas y bonificaciones previsto por el Gobierno central para la AP-9. La concesionaria de la principal autopista de Galicia no está de acuerdo con la fórmula que le ha planteado el Ministerio de Transportes para calcular lo que debe de pagar para compensarle por lo que dejen de abonar los usuarios del vial respecto a la tarifa oficial.

Fuentes del departamento del ministro José Luis Ábalos señalan que Audasa no acepta el porcentaje de tráfico que se le quiere restar del total de usuarios de la infraestructura, resta que la Administración entiende que debe hacer ya que la empresa contará con más clientes que ahora debido a la atracción de automovilistas que ejercerá la bajada en los peajes. El viaje de vuelta gratis, el 20 % de descuento a mayores para los que hagan más de 20 recorridos al mes, u otro 50 % que no habrá que pagar entre Vigo y Tui, son medidas que el ministerio cree que atraerán mucho más tráfico a la AP-9 que Audasa no puede convertir en ingresos en su totalidad. Es lo que se denomina tráfico inducido, una línea roja declarada en el ministerio que asegura no estar dispuesto a asumir, por lo que ha decidido implantar un factor de corrección que evite que Audasa obtenga un beneficio desmedido.