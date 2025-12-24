Localizan en Sober a un menor y a su madre de 28 años con una orden de búsqueda en Alemania

Tienda de campaña en la que vivían en Sober una mujer alemana y su hijo, menor de edad Guardia Civil | EUROPAPRESS

La Guardia Civil ha localizado en Sober a una mujer alemana de 28 años y a su hijo, menor de edad, que tenían en vigor un señalamiento de búsqueda y localización emitido por Alemania.

Según informan los agentes, en septiembre se tuvo conocimiento de la existencia de una furgoneta estacionada durante varios días en una pista forestal situada en la parroquia de Bolmente. El vehículo carecía de placas de matrícula y tenía el techo cubierto con una red mimetizada de camuflaje con la que buscaría eludir tanto su localización por vía aérea como la identificación de su propietario.

Tras su localización, y en el marco de las investigaciones, se observó que el vehículo iba cambiando de ubicación, utilizando siempre pistas forestales poco transitadas, hasta que, a finales del pasado mes, gracias a la colaboración ciudadana, se constató la existencia en las inmediaciones de una mujer y un menor que podrían estar relacionados con la furgoneta.

Posteriormente, se tuvo conocimiento de una pequeña columna de humo próxima a unos cortafuegos y a unos 800 metros de la zona donde se encontraba estacionado el vehículo. Ya en la mañana del pasado lunes se observó una tienda de campaña situada entre la masa forestal y camuflada, de la cual salía de nuevo una columna de humo, encontrando los agentes a una mujer y a un menor.

En unas condiciones infrahumanas

Ella explicó que era alemana, propietaria de la furgoneta y que residían en esa tienda de campaña desde hacía aproximadamente cinco meses. Cuando los localizaron había una temperatura de cero grados, momento en el que los investigadores constataron «las condiciones infrahumanas y precarias en las que vivían, con riesgo evidente para los mismos, especialmente para el menor», señalan desde la Guardia Civil.

Al pequeño le consta además un señalamiento internacional de su país de origen, «en el que se deben adoptar, en caso de ser localizado, las medidas de protección del menor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes que puedan decretar y ponerlo bajo custodia provisional con la finalidad de impedir que continúe viaje alguno», explican.

Tanto la madre como el niño fueron trasladados al hospital comarcal de Monforte de Lemos para valorar su estado de salud. Se informó de esta actuación a la Xunta y a la Fiscalía de Menores, y por orden de esta última se procedió al traslado temporal del menor a un centro concertado de la Consellería de Política Social.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sober gestionaron un alojamiento temporal a la madre. La investigación policial continúa abierta.