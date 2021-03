0

La Voz de Galicia Carlos Luis Rodríguez

20/03/2021 05:00 h

Fue Rubén Darío el que describió, con su almibarado estilo modernista, la melancolía que ha llevado a Pablo Iglesias a decir adiós. «La princesa esta? pa?lida en su silla de oro, esta? mudo el teclado de su clave sonoro; y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor». La infanta del verso padece de tristeza. Lo tenía todo en el palacio, pero añoraba la libertad. Y otro tanto le ocurre al líder de Unidas Podemos. «La pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar». Ya ven que basta con sustituir a la lírica princesa por el prosaico vicepresidente para que el paralelismo sea asombroso.

Una de las muchas disidentes del líder diagnosticó estos días que la causa de todo es el aburrimiento. Se aburre como se aburría el Che Guevara en los despachos vetustos del Banco Nacional de Cuba, a cuya presidencia llegó después del triunfo de la revolución. En medio de balances que no cuadraban, soñaba con implantar guerrillas por el mundo, que es lo que finalmente hizo, sin vencer en ninguna pero alcanzando la consideración de mártir laico. Iglesias no se va a las selvas de Bolivia, sino a la batalla de Madrid. Es igual que un Don Quijote que cree ver en los molinos del PP de Ayuso (la anti Dulcinea) gigantes fascistas que solo él podrá derrotar. Más de ochenta años después sacará del baúl de la memoria histórica el «no pasarán» de la resistencia contra Franco, y algunos pensarán que sus mítines son el rodaje de una nueva película histórica sobre la dichosa guerra civil. Todo por no aburrirse en una vicepresidencia de Derechos Sociales, donde no quedará huella de su paso porque prefirió las periódicas arengas al sudor de su frente.

Total, que las variadas especulaciones son apreciables con una salvedad. Pudiera ser que quisiera preparar desde fuera del Gobierno un posible adelanto electoral, o recuperar el glamur contestatario que ha ido perdiendo. Pero esos motivos no debieran hacer olvidar el aburrimiento y la fobia a asumir responsabilidades concretas que distinguen a este tipo de líderes. Su hábitat es esa modalidad política que consiste en realizar grandes aspavientos e indignaciones que nunca se traducen en nada. Tiene añoranza Iglesias de la guerrilla, por lo que no es descartable que, si fracasa en Madrid, se convierta en un revolucionario andante que va «desfaciendo entuertos» en otras autonomías en peligro. Galicia, donde veló armas con Beiras, bien podría ser una de ellas. Cuando se canse de las andanzas, acaso Oprah Winfrey se acuerde de los Iglesias y los entreviste en prime time. Confesarán compungidos que se sentían agobiados por el sistema y dejarán caer que oyeron conversaciones machistas y patriarcales en la Moncloa, cuyos protagonistas prefieren no desvelar.