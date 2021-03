La Asamblea de Murcia celebra la segunda sesión de la moción de censura, a la que asisten Casado y Egea

La votación será mañana jueves y solo la apoyarán los 17 diputados del PSOE, dos de Podemos y dos de los seis de Cs, lo que permitirá a López Miras, del PP, continuar en la presidencia

Si no hay nuevo giros en el guion, lo cual no es descartable en la actual política española, la moción de censura impulsada por el PSOE y el fraccionado grupo de Cs en Murcia, está abocada al fracaso. El anuncio de los tres diputados expulsados de Vox de que no apoyarán la propuesta cerró ayer matemáticamente cualquier posibilidad de que la iniciativa promovida por Ciudadanos triunfe. Las cuentas así lo reflejan. Se requieren 23 votos a favor para poner fin a la presidencia del popular Fernando López Miras, de los cuales solo están asegurados los 17 del PSOE, los dos de Podemos y dos de los seis escaños de Cs, una vez que tres diputados tránsfugas del partido naranja que firmaron la moción anunciaron su negativa a votarla y el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, baraja abstenerse. Solo 21 diputados votarán a favor, dos menos de los requeridos para poner fin a 26 años continuados de poder autonómico del PP en la Región Murcia.

Seguir leyendo