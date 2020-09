Feijoo abre la puerta a sustituir a los delegados territoriales de la Xunta

0

La Voz de Galicia

17/09/2020

Primero fueron los conselleiros, después los secretarios xerais técnicos de cada consellería y, ahora, toca completar los nombramientos políticos en los segundos niveles de la Administración autonómica. Todavía hay algunos puestos clave, como la Secretaría Xeral de Emigración o la de Igualdade, que están pendientes de titular. Y lo mismo ocurre con las cinco delegaciones territoriales de la Xunta, unos cargos para los que Feijoo valoró diferentes perfiles en previsión de introducir algunos cambios.

El Consello de la Xunta se reúne esta mañana y es factible de que de ahí salten al Diario Oficial de Galicia (DOG) algunos nombramientos. Entre ellos podrían estar el de los cinco superdelegados de la Xunta en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, especialmente los que se manejan con mayor insistencia en círculos del Partido Popular.

De las cinco delegaciones territoriales de la Xunta, la única que no sufrió cambios en la jefatura política desde el 2009 es la de Pontevedra, al frente de la cual se mantuvo el exalcalde de Cambados, José Manuel Cores Tourís, un incombustible que sobrevivió a dos presidencias provinciales del PP (la de Louzán y la de Rueda) y que empezó a granjearse el descontento de algunos alcaldes. El propio Rueda valoró algunos perfiles para hacer un relevo que ahora está en manos de Feijoo, y todo apunta hacia Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña y secretaria de organización provincial del PP, como delegada.

Otro relevo que parece cantado es el de Vigo, plaza por la que ya pasaron desde el 2009 cuatro delegados de la Xunta (Lucía Molares, María José Bravo, Ignacio López-Chaves y Corina Porro). En algunos círculos del PP no descartan que Porro renuncie a la Mesa del Parlamento para regresar a Vigo o incluso que Feijoo pueda ofrecer el puesto a su exconselleiro de Sanidade, Vázquez Almuíña, pero lo cierto es que desde la dirección provincial apuntan a la diputada Marta Fernández-Tapias Núñez, que hasta hace poco fue directora xeral de Administración Local, como la nueva representante del Gobierno gallego para el área de Vigo. Sin duda sería la opción que le permitiría a Rueda tener un control más directo sobre la estructura del partido en la ciudad.

Ourense y A Coruña

Fuentes consultadas en el PP señalaban ayer que «ningún delegado de la Xunta está garantizado al 100 %», así que las posibilidades de cambio se extienden también a las delegaciones de Ourense, A Coruña y Lugo, aunque no en todas ellas con las mismas opciones.

En la capital de As Burgas no se descarta que el jefe del Ejecutivo autonómico pueda dar un golpe de volante para coger impulso ante el desgaste que puede derivarse de la crisis municipal de Ourense, donde el PP rompió su pacto con Pérez Jácome tras convertirlo en alcalde hace poco más de un año. La continuidad de Marisol Díaz Mouteira como delegada está en el aire, su sustitución por Antonio Rodríguez Miranda, un fiel a Feijoo que tiene ya una larga trayectoria al frente de Emigración, podría incordiar más de la cuenta a Baltar Blanco, el presidente provincial, así que no se descarta algún perfil nuevo de consenso procedente de la vida municipal.

En A Coruña, la dirección provincial del PP anhela un delegado de la Xunta de corte más urbano, como podría ser Martín Fernández Prieto o Gonzalo Trenor, ambos vinculados a la capital herculina, si bien Ovidio Rodeiro tiene una amplia red de apoyos en la provincia para seguir.

Donde menos opciones hay de que se produzca un relevo es en Lugo. El PPdeG está satisfecho con el trabajo desempeñado por José Manuel Balseiro, con un buen resultado en las urnas, así que tiene todas las papeletas para continuar en el cargo.