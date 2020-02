La pugna por los puestos de salida, principal escollo entre Anova, Podemos y las mareas Noriega y Gómez-Reino mantuvieron ayer su primer encuentro

santiago / la voz 18/02/2020 05:00 h

El acuerdo de la izquierda alternativa para elaborar una lista conjunta para las autonómicas tiene varios escollos, pero uno sobresale por encima de los demás, y es que los principales activos de Anova y de las mareas municipales son varones y residentes en la provincia de A Coruña. Para poder salir elegidos, Martiño Noriega, Antón Sánchez y Xulio Ferreiro deberían ocupar los primeros puestos de la lista por esa provincia, y eso es imposible. Sobre todo, porque el principal aspirante de Podemos, Antón Gómez-Reino, también es de A Coruña, y porque las listas cremallera obligan a la alternancia entre hombres y mujeres.

Con ese obstáculo, pero sabedores por ambas partes de que ir a las elecciones por separado les restaría apoyos, Martiño Noriega, como responsable de relaciones políticas de Anova, y Antón Gómez-Reino, como secretario xeral de Podemos Galicia, mantuvieron ayer un encuentro en el que se sentaron las bases para empezar a negociar, a cuatro días de que cierre el plazo para presentar coaliciones.

La única línea roja que Podemos puso sobre la mesa fue que no aceptaría vetos a los candidatos que salgan elegidos de sus primarias, y eso afecta, sobre todo, al aspirante a la presidencia de la Xunta, Gómez-Reino. Por lo demás, la formación morada está dispuesta, una vez que cada uno de los partidos -sobre todo Podemos, EU y Anova- tenga sus candidatos, a negociar puestos de relevancia para todos ellos. Y ahí es donde reaparece el principal problema, y es que para encajar a los de Anova en puestos de salida, tendría alguno de sus candidatos que presentarse por otra provincia diferente a la de A Coruña, como hizo Yolanda Díaz en las generales, cuando se presentó por Pontevedra pese a ser de Ferrol.

Pero Anova insiste en que tienen que estar representadas todas las sensibilidades de la llamada «unidade popular». De hecho, Martiño Noriega se niega a hablar de nombres y recalca que en la candidatura debería figurar el federalismo (Podemos), el soberanismo (Anova) y el municipalismo (las mareas). «Todo ese capital non poder ser excluído», sostiene. En una rueda de prensa en la que anunció que Compostela Aberta apoyaría en Santiago los presupuestos del socialista Bugallo, el exregidor compostelano dijo: «Se se entende que a miña non presenza nas listas pode facilitar ese consenso, non teño ningún problema en non estar». E insistió en que no llegar a un acuerdo pondría en riesgo «o cambio político en Galicia».

Xulio Ferreiro reaparece con Carmena

El exalcalde de A Coruña y miembro de la dirección de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, reapareció ayer, en la semana en la que tienen que decidirse las coaliciones. Lo hizo para acompañar a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, en un acto organizado en la ciudad herculina por el Ateneo Republicano con el título «Cuidar la democracia».