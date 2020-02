Gómez-Reino anima a las mareas y a Anova a integrarse en Galicia en Común asegurando que se sentirán «cómodos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

16/02/2020 13:50 h

El secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, insiste en que la marca Galicia en Común es el mejor paraguas bajo el que agrupar a las fuerzas de la izquierda rupturista. Por ello, ha invitado de nuevo a que Anova y las mareas municipalistas como Compostela Aberta o la Marea Atlántica, que ya preparan su candidatura, se unan a la confluencia gallega de Unidas Podemos, asegurando que se sentirán «cómodos» dentro de ella.

Según Gómez-Reino, «sería un pouco irresponsable» alterar de cara a las elecciones generales la marca Galicia en Común, con la que, recuerda, lograron ser tercera fuerza en los últimos comicios generales. El líder de Podemos Galicia apunta a que hasta el 5 de abril resta una «campaña tan curta» que se debe utilizar como punto de partida esta marca «consolidada» para sumar a otras fuerzas de la izquierda rupturista. Y advierte que sería «unha irresponsabilidade histórica que as forzas progresistas non soubesen actuar á altura da sociedade galega», admitiendo, eso sí, que las responsabilidades «son sempre compartidas».

En una entrevista concedida a la Radio Galega, el también diputado en el Congreso ha afirmado que las conversaciones con Anova son «activas» pero se ha mostrado «respectuoso» con los procesos internos de la formación fundada por Xosé Manuel Beiras y actualmente liderada por Antón Sánchez. Sin embargo, Gómez-Reino no ha dado respuesta a las palabras vertidas ayer precisamente por Sánchez, que señalaba que la candidatura conjunta sería posible si Podemos y sus confluencias aceptasen «un encontro entre iguais».

Sobre el hecho de que la candidatura de confluencia no sea aún una realidad, Gómez-Reino enmarca la situación en la «normal relación entre forzas que tratan de construír un espazo común» y asegura que «non é unha anomalía galega» porque «conformar alianzas amplas ás veces ten complicacións».

Respecto al papel de Martiño Noriega, situado al frente de las negociaciones de Anova, el secretario xeral de Podemos Galicia ha considerado una «boa noticia» su intervención y ha asegurado que mantiene con él «unha magnífica relación persoal». El nombre del exalcalde compostelano suena como candidato a la Xunta por parte de su formación, del mismo modo que Gómez-Reino aspira a ser candidato por parte del partido morado (para lo que deberá derrotar en primarias a un militante ourensano que también se ha postulado). Por su lado, la otra pata de la confluencia Galicia en Común, Esquerda Unida, ya ha elegido como candidata a Eva Solla. Entre tantos nombres, Gómez-Reino no oculta que su aspiración es convertirse en el candidato definitivo de la confluencia: «se me presento ás primarias de Podemos é porque nós aspiramos a recoller o apoio de todos e todas as compañeiras do conxunto do espazo».