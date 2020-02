Martiño Noriega avisa que Podemos antepone su proyecto a una candidatura unitaria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia MÓNICA P. VILAR

redacción / la voz 16/02/2020 19:06 h

Prácticamente en el punto de partida. Así están los trabajos para confeccionar una hipotética candidatura unitaria de la izquierda rupturista según el responsable de relaciones políticas de Anova, Martiño Noriega. Mientras el secretario xeral de Unidas Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, aseguraba ayer en la Radio Galega que las conversaciones con Anova están «activas», Noriega lamentaba en una entrevista en la Cadena Ser que «aínda que hai conversas, non se chegou a abrir verdadeiramente un espazo de negociación». Y es que el exalcalde compostelano atribuyó a la formación morada «unha posición estratéxica na que Unidas Podemos se antepón» y no deja «espazo para aportar nada non sendo dende o ornamento».

Horas antes de esas declaraciones, Gómez-Reino había insistido en que la marca Galicia en Común -con la que se conoce en la comunidad a la confluencia de Podemos y Esquerda Unida- es el mejor paraguas bajo el que agrupar a las fuerzas de la izquierda alternativa. «É unha marca consolidada coa que logramos ser terceira forza dúas veces nas eleccións xerais, creo que alterar iso nunha campaña tan curta sería un pouco irresponsable», apuntó, tras mostrarse convencido de que si Anova y las mareas municipalistas se sumasen al proyecto estarían «cómodos».

El líder de Podemos en la comunidad puso la pelota de esa incorporación en el tejado de Anova. «Están en debates internos e eu son moi respectuoso con iso», aseguró. No respondió sin embargo al guante lanzado el sábado por Antón Sánchez, coordinador nacional del partido fundado por Xosé Manuel Beiras, que cifraba las posibilidades de una candidatura de unidad popular en que fuese un «encontro entre iguais». Un reproche más o menos velado en el que ayer insistió Noriega: «A unidade popular non é só o federalismo de Unidas Podemos, é tamén o soberanismo e o municipalismo. Non vale dicir a eses sectores que queden silenciados porque vén un cambio político en marcha. Isto non se trata de facer unha candidatura de Unidas Podemos cun pouquiño de sal doutras cousas».

El exregidor también aseguró que la falta de acuerdo no es una cuestión «nin de listas nin de persoas», aunque tanto él como Gómez-Reino han sonado como posibles candidatos a la Xunta. El segundo aspira a ser ratificado en las primarias de Podemos y tendrá luego que dirimir su oportunidad de ser cabeza de cartel con Eva Solla, designada candidata por Esquerda Unida. Por su parte, Noriega afirmó que si su papel fuese un escollo para un acuerdo «non tería problema en non estar nin nas listas».

Fecha tope: el viernes

Noriega y Gómez-Reino apelaron, en todo caso, una unidad que sigue lejos, y el tiempo apremia: el viernes expira el plazo para registrar las coaliciones que concurran el 5 de abril.

«Sería unha irresponsabilidade histórica que as forzas progresistas non souberamos actuar á altura da sociedade galega», señaló el líder de Podemos, antes de apostillar que la experiencia de su formación como parte del gobierno de coalición estatal es su «maior aval para liderar o cambio en Galicia». El responsable de relaciones políticas de Anova, por su parte, dijo no perder la esperanza de un «cambio de posición» en Unidas Podemos que permita una sola candidatura.