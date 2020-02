Feijoo sobre la fecha electoral: «No haré hipótesis de hipótesis»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 06/02/2020 17:26 h

Feijoo sigue midiendo sus tiempos y no quiere perder el control de la agenda política en el final del mandato, de ahí que, respecto a la fecha de las elecciones en Galicia, no quiera hacer «hipótesis de hipótesis». Se refiere el presidente gallego a la reflexión que ha lanzado en el seno de su Gobierno el lendakari vasco, que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que los comicios vascos se celebren antes del verano y no a principios del próximo otoño.

Pese al intento de Íñigo Urkullu por enfriar el debate abierto por él mismo, medios vascos insisten en la posibilidad de que la fecha marcada en rojo sea el 5 de abril, un adelanto notable que obligaría al líder del PNV a convocar este mismo lunes y a publicar la orden en el boletín oficial vasco el martes. Para restarse presión, Urkullu ha trasladado su intención de respetar las formas dentro del partido, que el 7 de marzo debe reunirse para refrendarlo como candidato. En cierta medida, el presidente Feijoo hizo ayer lo mismo al garantizar que él ya tiene pensado desde hace tiempo el día en que va a anunciar sus intenciones políticas, y que esa fecha no ha cambiado.

En las dos ocasiones anteriores en las que anunció que sería cabeza de cartel, el también presidente del PPdeG reunió a los principales activos de su partido en un hotel compostelano para transmitir su decisión. El compromiso que mantiene públicamente es que algo así sucederá en el primer trimestre del año, por lo que le quedan siete semanas para desvelarlo «con independencia de cualquier circunstancia electoral», garantizó ayer. Y así como hace una semana mantuvo que la resolución de Quim Torra —sin fecha concreta— no iba a condicionar sus planes, esta vez ha eludido decir lo mismo de los tiempos que marca el País Vasco, con el que Galicia ha coincidido en tres ocasiones en las urnas con las conocidas mayorías absolutas populares.

Feijoo, esquivo como siempre con la prensa con estos asuntos, tampoco quiso revelar si había hablado en las últimas horas con Urkullu, pero técnicamente nada le impide sumarse al adelanto electoral y anunciar posteriormente su candidatura, como tendrían que hacer otros partidos que a día de hoy no tienen a un líder definido para competir con la Xunta.