Urkullu sondea el adelanto electoral y Feijoo evita desencadenar la campaña

El presidente evita especular con la fecha y mantiene su idea de darle «estabilidad» a la política

Los acontecimientos en Cataluña con el presidente Torra adelantando las elecciones a su manera y con el Gobierno vasco reflexionando en voz alta sobre la idoneidad de hacer coincidir o no la fecha de los comicios se presentaba como una oportunidad para que Feijoo especulase con su idea de agotar la legislatura o dejar abierta la puerta a que los gallegos voten antes del verano. Pero no utilizó esa baza, bien porque no cree que sea acertado acortar el mandato o porque no quiere regalarle la información a sus adversarios.

El presidente gallego y su equipo siguen atentos a las deliberaciones en el País Vasco, pero en lo que se refiere a Cataluña, fue tajante: «El horizonte de Galicia no dependerá de decisiones que no conocemos», dijo en referencia al anuncio «con fechas inciertas» realizado por Torra. Y a continuación recuperó su mantra de «intentar mantener la estabilidad» de un Gobierno «previsible» que agota sus tiempos para trabajar, lo que situaría las autonómicas gallegas en algún domingo entre finales de septiembre y octubre.

Seguir leyendo