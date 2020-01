El «obrigado» de Sánchez a Rego, objeto de mofa en redes sociales: «¿Piensa que es gracias en gallego?»

Iago García

; El inglés «top» de Caballero: «Very welcome everybody here» El alcalde de Vigo, Abel Caballero, de nuevo trending topic en redes sociales. En esta ocasión ha sido por su particular manera de saludar en la lengua de Shakespeare a aquellos que quisieron acercarse al encendido del alumbrado navideño. LA VOZ

El alcalde de Vigo fue trending topic con su pronunciación durante el encendido del alumbrado navideño, pero no es la primera vez que la lengua de Shakespeare ha jugado malas pasadas a nuestros representantes

«Very welcome everybody here» retumbaba la voz del alcalde de Vigo la noche del sábado en la Porta do Sol. Ese guiño a la audiencia internacional que podía estar siguiendo el streaming del evento o haberse desplazado a la ciudad para ver el encendido del alumbrado navideño fue respondido con vítores entre el público. Abel Caballero, cual frontman de una banda de rock, es capaz de crear una inexplicable complicidad con el auditorio mezclando la ironía, el toque populista de defensa a ultranza de la ciudad y las risas que provocan sus inesperadas salidas. En esta ocasión, las palabras del discurso en inglés, retransmitido por TeleVigo, quedaron alojadas en la red. Una descarga demasiado golosa para los tuiteros, que no tardaron en difundir el mensaje, tanto por el contenido como también por la forma:

