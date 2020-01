Rego confirma su apoyo a Sánchez

0

05/01/2020 14:19 h

El BNG no va a cambiar de postura en cuanto a su decisión de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Lo confirmó el diputado nacionalista, Néstor Rego, en la rueda de prensa posterior a la primera votación en el Congreso, donde dijo que, a pesar de que el documento sobre el que se asienta la coalición PSOE-Unidas Podemos no recoge aspectos como el reconocimiento del carácter plurinacional de España o no concreta muchas medidas sociales, los compromisos alcanzados entre el BNG y los socialistas son buenos para Galicia. Además, añadió que apoyar la investidura es un acto de responsabilidad de cara a desbloquear la situación política ante el interés de la derecha de que haya unas terceras elecciones.

De hecho, explicó que lo vivido durante las dos primeras jornadas del pleno de investidura «con una derecha y ultraderecha españolista» que buscan esas terceras elecciones, son la prueba de que la decisión del BNG de apoyar la investidura «es muy acertada».

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la votación, el nacionalista se refirió a los ataques a la portavoz de Bildu por sus ataques al rey. Dijo que «grupos como Vox, PP y Ciudadanos pretenden impedir la libertad de expresión en el Congreso, pretenden callarnos a todos, y estaremos de frente defendiendo la democracia y las libertades publicas».

Además, como recoge Europa Press, ha incidido en que el acuerdo con el PSOE es bueno para la agenda gallega porque da solución a problemas sociales y económicos de la región como la crisis del sector naval y el de las industrias electrointensivas que pone en riesgo miles de puestos de trabajo. A juicio de Rego, también supondrá la reactivación de la Ley de Dependencia, se atenderá las desigualdades que sufren los retornados y contempla el traslado de Ence _empresa de celulosa_ fuera de la ría de Pontevedra, entre otras medidas.

Por todo ello, aunque alertó de que el BNG no coincide totalmente con el programa de Gobierno presentado por PSOE y Unidas Podemos porque en muchas medidas sociales es poco concreto o se queda a medio camino, mantendrán el sentido positivo de su voto. «Es un magnífico acuerdo que además supone avanzar en la posición de estancamiento entre Galicia y el Estado que el PP no fue capaz de desatascar en diez años. La reacción airada de Núñez Feijóo al conocer el contenido del acuerdo tiene que ver con que un solo diputado de BNG ha logrado lo que tantos diputados del PP y su posición de presidente no fueron capaces», apostilló.