—La industria inteligente... ¿quiere decir más robots, menos trabajadores?

—Eso no es así, porque pensamos en la fábrica donde alguien da martillazos en una rueda y lo sustituimos por un robot. Lo que hay es un reajuste en los puestos de trabajo. Se necesitan personas con otras capacitaciones, que no van a desaparecer, al contrario. El que desaparece es el de los martillazos, pero no el que controla a los robots, el que diseña las piezas, la coordinación entre robots... son puestos de trabajo. Hay que avanzar en la formación de profesionales.

—Seguramente el nuevo grado compartido de Inteligencia Artificial contribuirá a esa formación.

—Es otra pieza más, sí. La base ha sido y seguirá siendo el grado en Ingeniería Informática y en torno a ese aparecen otros grados como el de Ciencia de Datos y otros másteres. Esos grados son muy necesarios, porque necesitamos personas que salgan con esa especialización, que las empresas reconozcan esa capacitación y que entiendan que son diferentes a otros que salen de otras titulaciones.