La UCO identifica «P.S.» con Pedro Sánchez

Pedro Sánchez durante una sesión del control al Gobierno en el Congreso Chema Moya | EFE

Pedro Sánchez en el análisis de las libretas intervenidas a Leire Díez dentro del caso que investiga la UCO. El nuevo informe remitido al juez Santiago Pedraz relaciona una anotación manuscrita sobre «el hermano de P.S.» con la operación atribuida a la exmilitante socialista para apartar a la magistrada Beatriz Biedma del procedimiento que afectaba a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.

La referencia aparece en el epígrafe del informe 98/2026 dedicado a las «actuaciones relacionadas con la magistrada Beatriz Biedma». La UCO analiza en ese apartado los movimientos de Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Joaquín Parra y el abogado Luis Sáenz de Tejada alrededor de la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez. Los agentes sostienen que en las libretas de Leire estaban contempladas «ambas posibilidades»: «tanto la asunción de la defensa de David Sánchez como la personación como acusación popular».

La anotación clave figura en una de esas libretas y alude a «ser abogado del hermano de P.S.». La Guardia Civil la encaja en el mismo bloque de notas sobre la posibilidad de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa del hermano del presidente o, alternativamente, se personara en el procedimiento para impulsar una recusación contra la magistrada Biedma. La UCO no presenta esa mención como una referencia aislada, sino como parte de una secuencia de reuniones, conversaciones y apuntes sobre la estrategia procesal en Badajoz.

El informe incorpora, además, la declaración de Joaquín Parra, uno de los testigos que sitúa el alcance político de esa maniobra. Parra explicó a la Guardia Civil que en una reunión se abordó la posibilidad de que Sáenz de Tejada asumiera la asistencia letrada de David Sánchez «a los fines de promover un expediente de recusación para apartar a la juez Biedma del caso». Según su declaración, Leire Díez aseguró que iban a consultar esa opción con un tercero.

La frase recogida por la UCO es especialmente relevante: «Leire expresó que se iban a poner en contacto con un tercero, entiende el dicente que con el Presidente del Gobierno, para acordar que Sáenz de Tejada asumiese la asistencia letrada de su hermano». El testigo añadió que, finalmente, David Sánchez habría rechazado esa posibilidad y habría decidido mantener al abogado que tenía en ese momento.

El informe sitúa esa declaración junto a las anotaciones de las libretas de Leire. Para la UCO, el material intervenido demuestra que la opción del cambio de defensa no era una mera conversación informal, sino una de las vías manejadas por la investigada. La otra era la personación como acusación popular. Esa segunda fórmula fue la que terminó activando Sáenz de Tejada, que en marzo del 2025 intentó recusar a Biedma tras solicitar su entrada en el procedimiento.

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La Guardia Civil reconstruye el origen de esa línea de actuación a partir del contacto entre Leire y Joaquín Parra. El testigo declaró que la exmilitante socialista se presentó como una persona que podía ayudarle con sus causas judiciales. Cuando Parra le preguntó por qué había decidido ayudarle, según su declaración, Leire respondió: «Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar».

Esa frase, incorporada por la UCO al informe, es una de las que conecta la actuación de Leire con el entorno familiar del presidente. Los investigadores la insertan en un relato en el que la exmilitante socialista buscaba personas con información comprometedora sobre jueces, fiscales o mandos policiales vinculados a causas sensibles. En el caso de Badajoz, el objetivo era la magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento contra David Sánchez.

Parra declaró también que Leire le pidió información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la juez que instruía la causa del hermano del presidente. Fue entonces cuando, según su versión, puso sobre la mesa a Sáenz de Tejada, exmagistrado y abogado de Badajoz, al que presentó como una persona con conocimiento del entorno judicial y municipal de la ciudad. A partir de ahí, la UCO sitúa varias reuniones y comunicaciones en las que se abordó la estrategia contra Biedma.

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El informe no sostiene que Pedro Sánchez participara en esas maniobras ni que llegara a autorizar ninguna gestión. Lo que sí hace la Guardia Civil es identificar el significado de la anotación «P.S.» por el contexto en el que aparece: el «hermano de P.S.» es David Sánchez Pérez-Castejón, citado de forma reiterada en el mismo epígrafe como «hermano del Presidente del Gobierno». Y, además, recoge la declaración de un testigo que entendió que el «tercero» al que Leire quería consultar era el propio presidente.

La UCO encuadra toda esa documentación dentro de una «línea de actuación» dirigida a la magistrada Biedma. Según los agentes, las notas de Leire y las declaraciones recabadas permiten sostener que la presunta organización manejó dos caminos para intentar apartar a la juez: colocar a Sáenz de Tejada como abogado de David Sánchez o impulsar su personación en la causa como acusación popular para promover la recusación. En ambos casos, la clave de las libretas era la misma: actuar sobre el procedimiento judicial del «hermano de P.S.».