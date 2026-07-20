El Sergas incluirá podólogos en los equipos de atención primaria

Psicólogos, trabajadores sociales, audiólogos y podólogos (en imagen, el bus en Xove) atienden el programa Coidados porta a porta PEPA LOSADA

El Gobierno gallego analizó este lunes en su reunión de trabajo las conclusiones del grupo de trabajo de planificación asistencial de recursos humanos 2027-2030 creado por el Servicio Galego de Saúde (Sergas). En ellas, se incluye la incorporación de nuevos profesionales en aquellos centros en los cuales confluyen tres elementos clave: una elevada población asignada, una actividad asistencial diaria por encima de los umbrales considerados idóneos y una dimensión organizativa suficiente para que la nueva dotación de personal se integre de forma eficiente. Sobre esta base, la Xunta anunció que el Sergas incorporará podólogos en los centros de atención primaria. Su misión principal será abordar el pie diabético en aquellos casos que sean derivados por el personal médico y de enfermería. «A iniciativa busca reducir os ingresos hospitalarios, diminuír o número de amputacións a pacientes con este problema e previr alteracións por motivos biomecánicos, a formación de úlceras ou outras patoloxías do pé», subraya el Gobierno gallego.

Más personal de enfermería

La Xunta destaca que, después de la reciente incorporación de la categoría de dietista nutricionista en el 2025, se sigue en la estrategia de reforzar la atención primaria. El grupo de trabajo especializado en recursos humanos también recoge en sus conclusiones otras acciones que, por su envergadura e impacto organizativo, se pondrán en marcha de forma progresiva hasta el 2030. En esta línea, se seguirá incrementando el personal de enfermería hasta alcanzar una ratio de una plaza por cada puesto de medicina familiar y comunitaria. En el caso de la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica, está previsto dotar a los centros de salud de las matronas suficientes y se ampliarán sus funciones para atender las mujeres durante todo su ciclo vital. El objetivo es que haya una plaza por cada 6.000 mujeres.

Entre las conclusiones del grupo de trabajo está que en cada servicio de atención primaria se disponga de una plaza de farmacia y también de una de trabajo social. Se concluye que por cada unidad de fisioterapia exista un técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y la ratio óptima de fisioterapeutas será de uno por cada 12.000 tarjetas sanitarias asignadas. En cuanto a la salud bucodental, Sanidade trabajará para contar con una plaza de odontología por cada 25.000 personas, y alcanzar la ratio de un profesional de higiene dental por cada odontólogo.

La Xunta ha insistido en que mantiene su compromiso de ampliar la red de psicología clínica de atención primaria de forma gradual, hasta llegar en el 2030 a 50 profesionales. El Sergas ya anunció este año la incorporación de recursos humanos hasta conseguir dotar a la red de 28 psicólogos clínicos. Sanidade también apunta que, para incrementar la eficiencia de los equipos de atención primaria, se adoptarán medidas de apoyo organizativo y funcional orientadas a reducir la carga administrativa y optimizar la gestión de la demanda.