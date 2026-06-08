El juez Pedraz pregunta a la Fiscalía si alguien se reunió con Leire Díez u otros investigados

La exmilitante socialista Leire Díez, en una imagen de archivo. Rodrigo Jiménez / Efe

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quiere saber si en la sede de la Fiscalía General del Estado se produjo alguna reunión con Leire Díez, con los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, con el empresario Javier Pérez Dolset —todos ellos investigados—, o con el letrado del excomisario José Manuel Villarejo. En el caso de que dichos encuentros se produjesen, el juez insta a precisar «si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas», según recoge el auto dictado este lunes en el que acuerda practicar una serie de diligencias.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja en sus informes los supuestos pactos que Leire Díez ofrecía a terceras personas en busca de información de jueces, fiscales o mandos policiales —entre otros—. En dichos acuerdos, según los investigadores, la exmilitante siempre hablaba de la Fiscalía, y se han encontrado mensajes suyos con otros investigados referidos a reuniones en la Fiscalía General, considerando que al menos se produjo una en marzo del 2025. No identifican, sin embargo, quién era su interlocutor en el Ministerio Fiscal, aunque sí geolocalizaron su móvil en la sede de la Fiscalía. En su declaración, el pasado 28 de mayo, ante la Guardia Civil, el abogado de Villarejo admitió que Leire Díez le habló de un posible pacto con la Fiscalía.

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La resolución del juez da respuesta al informe presentado el viernes por Anticorrupción, y en ella Pedraz también solicita al ministerio público que informe de todas las denuncias que formuló el exasesor ministerial Koldo García entre enero y junio del 2025 y el trámite que se les dio.

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En su auto de este lunes, el juez también pide a la UCO que presente «informes, actas y documentación recopilada» el pasado 26 de mayo cuando Díez acudió a la Dirección General de la Guardia Civil en busca de información, el mismo día que los agentes fueron a la sede del PSOE. Además de a la Fiscalía General, el magistrado también se ha dirigido a la Fiscalía Superior de Extremadura para que informe sobre el desenlace de la denuncia que presentó el exjuez José Luis Sáenz de Tejada contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que estos días está siendo juzgado.