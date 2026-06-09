La UCO certifica con 353 wasaps que Ferraz gestionaba los gastos de la red paralela del PSOE

La exmilitante socialista Leire Díez en una imagen de archivo donde atiende a los medios de comunicación tras darse de baja del PSOE. Chema Moya

Es una de las múltiples pruebas directas de la financiación logística de la red paralela del PSOE incluidas en los atestados. No es una factura compleja ni un pago encubierto a través de una sociedad interpuesta. Es