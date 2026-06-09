La UCO certifica con 353 wasaps que Ferraz gestionaba los gastos de la red paralela del PSOE

Melchor Sáiz-Pardo COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La exmilitante socialista Leire Díez en una imagen de archivo donde atiende a los medios de comunicación tras darse de baja del PSOE.
La exmilitante socialista Leire Díez en una imagen de archivo donde atiende a los medios de comunicación tras darse de baja del PSOE. Chema Moya

Los atestados de la operación Haril incluyen pruebas de que las secretarias del partido tramitaban billetes, hoteles, coches o accesos a Leire Díez y Pérez Dolset

09 jun 2026 . Actualizado a las 08:35 h.

Es una de las múltiples pruebas directas de la financiación logística de la red paralela del PSOE incluidas en los atestados. No es una factura compleja ni un pago encubierto a través de una sociedad interpuesta. Es

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