25 artigos de opinión para entender Galicia
Co gallo do Día de Galicia, La Voz recopila algunhas das mellores firmas que participaron no xornal ao longo dos seus 144 anos historia. Son 25 artigos sobre Galicia para este 25 de Xullo
Con motivo da próxima celebración do 25 de Xullo, día do Apóstolo, La Voz de Galicia realizou una escolma de 25 artigos de opinión sobre Galicia de personaxes que colaboraron ou foron redactores deste xornal ao longo dos seus 144 anos historia. De Ramón María del Valle Inclán a Emilia Pardo Bazán, pasando por Camilo José Cela, Julio Camba, Álvaro Cunqueiro ou Otero Pedrayo, todos escribindo de Galicia, unhas veces de maneira central, como protagonista principal da peza, outras como elemento colateral, case que invisible, todos eles axudan a compoñer o mapa sentimental e mental de Galicia. Esperamos que como lectores gocedes deste agasallo como o fixemos nós na súa escolla.
Poema adicado a Emilia Pardo Bazán, con motivo do regreso a A Coruña da insigne escritora
Composición escrita por Eduardo Pondal e publicada en La Voz de Galicia o 8 de xuño do ano 1887
Galicia en verano
Artigo escrito por Emilia Pardo Bazán en La Voz de Galicia o 23 de xullo do ano 1891
En corso
Poema escrito na Habana por Manuel Curros Enríquez e publicado en La Voz de Galicia o 24 de decembro do ano 1896
El paisaje y la clase media
Artigo escrito por Julio Camba en La Voz de Galicia o 24 de xullo do ano 1924
Las veladas del Caurel
Artigo escrito por Álvaro Cunqueiro en La Voz de Galicia o 9 de agosto do ano 1953
El tiempo, magnífico colaborador
Artigo escrito por Wenceslao Fernández Flórez o 4 de xaneiro do ano 1957 pola celebración dos 75 anos de La Voz de Galicia
Camiño de América...
Artigo escrito por Ramón Otero Pedrayo en La Voz de Galicia o 17 de maio do ano 1966
Sobre el idioma gallego
Artigo escrito por Felipe Fernández Armesto Almeiras, Augusto Assía, en La Voz de Galicia o 25 de xullo do ano 1967
O retorno de Castelao: Todos debemos ir a Labacolla
Artigo de Isaac Díaz Pardo e publicado en La Voz de Galicia o 25 de xuño de 1984
La emoción del regreso a la infancia
Artigo de Gonzalo Torrente Ballester publicado o 20 de novembro de 1984 en La Voz de Galicia
A Galicia que ollou a Unamuno
Artigo de Francisco Fernández del Riego publicado o 15 de xuño de 1987 en La Voz de Galicia
Escritores, personaxes e pantasmas
Artigo escrito por Camilo José Cela en La Voz de Galicia o 28 de maio do ano 1989
1963, Rosalía de Castro
Artigo escrito por Luz Pozo Garza o 12 de maio de 2012 en conmemoración dos 50 anos do Día das Letras Galegas
Balbino, Eladia e un pouco de Revolución
Artigo de Xesús Alonso Montero publicado o 28 de novembro do ano 2015 en La Voz de Galicia
Non apagarei a luz
O narrador e xornalista galego Manuel Rivas celebraba, a través deste relato, o gran día de Galicia o 25 de xullo de 2016
El día de todos, cada uno por su lado
Artigo de Roberto L. Blanco Valdés publicado en La Voz o 25 de xullo de 2018
Ana Peleteiro, tan negra y tan gallega
Artigo escrito por Fernanda Tabarés e publicado 4 de agosto de 2021 en La Voz
Relectura del «Alba de Gloria»
Artigo escrito por Xosé Luís Barreiro Rivas e publicado o 25 de xullo de 2024 en La Voz