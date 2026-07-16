La Voz de Galicia

Co gallo do Día de Galicia, La Voz recopila algunhas das mellores firmas que participaron no xornal ao longo dos seus 144 anos historia. Son 25 artigos sobre Galicia para este 25 de Xullo

20 jul 2026 . Actualizado a las 05:01 h.

Con motivo da próxima celebración do 25 de Xullo, día do Apóstolo, La Voz de Galicia realizou una escolma de 25 artigos de opinión sobre Galicia de personaxes que colaboraron ou foron redactores deste xornal ao longo dos seus 144 anos historia. De Ramón María del Valle Inclán a Emilia Pardo Bazán, pasando por Camilo José Cela, Julio Camba, Álvaro Cunqueiro ou Otero Pedrayo, todos escribindo de Galicia, unhas veces de maneira central, como protagonista principal da peza, outras como elemento colateral, case que invisible, todos eles axudan a compoñer o mapa sentimental e mental de Galicia. Esperamos que como lectores gocedes deste agasallo como o fixemos nós na súa escolla.

 

pilar canicoba

Galicia en verano

Artigo escrito por Emilia Pardo Bazán en La Voz de Galicia o 23 de xullo do ano 1891

Emilia Pardo Bazán

Manuel Curros Enríquez (Celanova, 1851-La Habana, 1908). RAG

En corso

Poema escrito na Habana por Manuel Curros Enríquez e publicado en La Voz de Galicia o 24 de decembro do ano 1896

Manuel Curros Enríquez

 

Galicia la inefable

Artigo escrito por Sofía Casanova en La Voz de Galicia 2 de agosto do ano 1912

Sofía Casanova

 

MIGUELANXO PRADO

Un cabecilla

Artigo publicado por Ramón del Valle-Inclán en La Voz de Galicia o 20 de maio de 1923

Ramón del Valle-Inclán

 

 

SIRO

Las veladas del Caurel

Artigo escrito por Álvaro Cunqueiro en La Voz de Galicia o 9 de agosto do ano 1953

Álvaro Cunqueiro

 

Pinto & Chinto

El tiempo, magnífico colaborador

Artigo escrito por Wenceslao Fernández Flórez o 4 de xaneiro do ano 1957 pola celebración dos 75 anos de La Voz de Galicia

Wenceslao Fernández Flórez

 

SIRO

Camiño de América...

Artigo escrito por Ramón Otero Pedrayo en La Voz de Galicia o 17 de maio do ano 1966

Ramón Otero Pedrayo

Siro

Sobre el idioma gallego

Artigo escrito por Felipe Fernández Armesto Almeiras, Augusto Assía, en La Voz de Galicia o 25 de xullo do ano 1967

Augusto Assía

 

 

 

Pinto & Chinto

Un metro

Artigo escrito por Carlos Casares en La Voz de Galicia o 11 de decembro do ano 1985

Carlos Casares

 

Pinto & Chinto

A Galicia que ollou a Unamuno

Artigo de Francisco Fernández del Riego publicado o 15 de xuño de 1987 en La Voz de Galicia

Francisco Fernández del Riego

 

 

Oscar Vazquez

Orgullo

Artigo escrito por Xosé Luís Franco Grande o 29 agosto do ano 2001 en La Voz de Galicia

Xosé L. Franco Grande

 

Siro

1963, Rosalía de Castro

Artigo escrito por Luz Pozo Garza o 12 de maio de 2012 en conmemoración dos 50 anos do Día das Letras Galegas

Luz Pozo Garza

 

Abraldes

Non apagarei a luz

O narrador e xornalista galego Manuel Rivas celebraba, a través deste relato, o gran día de Galicia o 25 de xullo de 2016

Manuel Rivas