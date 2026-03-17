Los historiadores ven «irreprochables y acertadas» las palabras del rey sobre la conquista de América

Casa Real

Historiadores españoles consideran «irreprochables», «evidentes» y «acertadas» las palabras de Felipe VI, que ha reconocido este lunes que hubo «mucho abuso» durante la conquista de América pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse «orgullosos». Los expertos han desligado este comentario de la exigencia de perdón por parte del Gobierno de México. «Me parece sano que el rey de España recoja algo que ya es bastante común», ha apuntado en declaraciones a Europa Press el historiador José Carlos Mainer. Mientras, Jon Juaristi ha calificado estas palabras como «irreprochables», para después advertir de que no ve «qué tienen que ver con esa petición formal de perdón» que «tanto descendiente de criollo antiespañol y asesino de indios está exigiendo del Rey». Por su parte, José Luis Corral ha reiterado que «no hay que disculparse» por lo que hicieron otros españoles hace 500 años, aunque ha apreciado que Felipe VI haya mencionado el «presentismo». «En eso tiene razón. No se puede juzgar el pasado desde una posición moral del presente, evidentemente. Si juzgamos el pasado de hace 200, 500 o 1.000 años desde el presente, estamos haciendo presentismo y es lo que un historiador no debe hacer jamás. Eso no quita que, desde la posición moral ética del siglo XXI, entendamos que se hicieron algunas barbaridades», ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

El monarca ha hecho esta reflexión durante la visita que ha realizado a la exposición «La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena» en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acompañado por el embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz. Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los «agravios» cometidos durante la conquista. De hecho, la falta de respuesta a la carta que el mandatario remitió a Felipe VI en marzo del 2019 en este sentido fue la razón esgrimida por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, para no invitar al rey a su toma de posesión en octubre de 2024, pese a que este es quien tradicionalmente asiste en representación de España a este tipo de actos. Hay cosas que cuando se estudian y se miran con «nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos», ha comentado el rey durante la visita, según las imágenes difundidas por Zarzuela en redes sociales, «pero hay que conocerlos». No obstante, hay que hacerlo, según ha abogado, «en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso» y también hay que «sacar lecciones» ante las «controversias morales y éticas» que hubo sobre cómo se ejerció el poder «desde el primer día».

Así, Mainer ha explicado que, independientemente de que la Conquista fuese un capítulo «de la humanidad importante», sí hubo «una violencia desatada y una explotación de un grupo de personas», lo que ha dejado una huella. También Fernando del Rey considera «acertada» la intervención del rey Felipe VI al reconocer que «hubo muchos abusos y controversias» durante la conquista de América, una afirmación que, a su juicio, constituye «un gesto político adecuado» y de «aproximación a un país hermano como México». «Diplomáticamente lo que ha hecho es correcto, pero hay que dejar claro el oportunismo que hay detrás de ese discurso populista de los mandatarios mexicanos. Ellos son los descendientes de los criollos, de la población blanca procedente de Europa, y son los criollos los que más barbaridades cometieron en estos territorios antes y después de la independencia», ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, asegura que el imperio español presenta diferencias notables respecto a otros procesos coloniales, especialmente el británico, por el fenómeno del mestizaje, que fue «una ley general en todo el imperio». Aunque ha admitido que la relación con las poblaciones indígenas «no fue igualitaria», ha recordado que en América del Norte «se produjo un auténtico genocidio», algo que no ocurrió en el ámbito español, donde «los nubarrones históricos no son tan acusados». «Las historias de cualquier imperio siempre se ajustan a esos nubarrones y siempre se cometen barbaridades. Por eso se habla de imperios desde la antigüedad hasta tiempo reciente. Yo hago ver a los alumnos que los occidentales no debemos flagelarnos en exceso», ha indicado.

¿Ha pedido perdón Francia porque Napoleón invadió España?

Además, Enrique Moradiellos considera «evidente» lo dicho por Felipe VI sobre los abusos y controversias de la conquista y subraya que cualquier gran proceso histórico, como la llegada de los europeos a América, combina violencia, tensiones y conflictos con dinámicas de superación y acuerdos posteriores. Desde su perspectiva, resulta «ridículo» que un Estado actual como España tenga que pedir disculpas por hechos ocurridos hace medio milenio, del mismo modo que ve impensable exigir hoy perdones oficiales por invasiones o dominaciones de otros imperios del pasado, como las guerras napoleónicas o la expansión soviética en Europa. «¿Alguien ha encontrado un perdón de la República Francesa porque Napoleón invadió y arrasó España entre 1808 y 1814? ¿Alguien ha pedido ahora, no sé, a Rusia? ¿Alguien ha pedido el centro de Europa liberándolo de los nazis pero sometiéndolo a su propio dominio?», ha cuestionado en declaraciones a Europa Press.

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Felipe VI ha recordado que «los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias» demostraron un «un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso». La visita a la exposición, en la que también han acompañado al Rey el director de la AECID, Antón Leis, la directora del MAN, Isabel Izquierdo, y el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense Andrés Ciudad --miembro del comité científico de la exposición--, no figuraba en la agenda pública de Felipe VI. Desde Zarzuela se ha explicado que el Rey quería visitarla antes de que cierre sus puertas el próximo domingo y quería hacerlo de forma privada. Precisamente, durante la inauguración de esta exposición el pasado 31 de octubre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya habló sobre el papel de España durante la Conquista, reconociendo que hubo «claroscuros» en la historia compartida entre los dos países. «Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla», dijo entonces el jefe de la diplomacia.

La muestra la ha organizado el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Secretaría de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), en colaboración con el Ministerio de Cultura español, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). En ella, se ahonda en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica, en el hogar, la comunidad, la esfera económica, ritual y funeraria, pero también como gobernantes en posiciones de poder, resaltando su relevancia como madres, cuidadoras, proveedoras, sanadoras, tejedoras, chamanas, guardianas de saberes, guerreras y gobernantes.

Vox dice estar «estupefacto» con las palabras del rey

El eurodiputado de Vox Hermann Terstch ha rechazado las palabras de Felipe VI, que ha asegurado que hubo «mucho abuso» durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse «orgullosos». «Estamos estupefactos (...) Francamente, somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España y el presente de los españoles», ha criticado Tertsch en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.. «Señor, mi rey Felipe VI, con todo respeto, le recuerdo que mucho abuso hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución que su Majestad», ha apuntado. En ese sentido, ha reconocido que «los posibles abusos existentes» en toda comunidad humana son «insignificantes» frente a los abusos que «perpetraban habitantes de aquellas tierras y frente a la colosal y gloriosa obra de la España». «En América, en la inmensa gesta comenzada con el final de la reconquista, el fin de la presencia musulmana y el salto glorioso del Atlántico hacia la Nueva España, hubo ante todo y más que nada un milagro civilizatorio lleno de generosidad, piedad, ingenio, servicio a los españoles, indígenas y mestizos y entrega a la Corona de España», zanja.