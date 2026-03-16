Vota y opina: ¿Estás de acuerdo con Felipe VI en que hubo «mucho abuso» en la conquista de América?
ESPAÑA
El monarca ha asegurado que se produjeron momentos que «no pueden hacernos sentir orgullosos»16 mar 2026 . Actualizado a las 19:16 h.
«Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso». Así aseguraba el rey Felipe VI que, durante la conquista de América, se había producido «mucho abuso» y «controversias morales y éticas» sobre cómo se ejercía el poder.
En el 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador era el presidente de México, solicitó por carta a Felipe VI abrir «un período de reflexión» en la Conquista de Hernán Cortés y remarcó que fue un proceso «tremendamente violento, doloroso y transgresor».
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