López Obrador pide al rey de España que se disculpe por la conquista de México

Redacción 26/03/2019 16:44 h

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó por carta al rey de España Felipe VI y al papa Francisco que se disculpen por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del actual México. «Envié ya una carta al rey de España y otra al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos», dijo a través de un video publicado en redes sociales.

López Obrador se encuentra en el suroriental estado de Tabasco para conmemorar los 500 años de la batalla de Centla, en la que los indígenas mayas chontales fueron derrotados por las tropas de Hernán Cortés, informa Efe.

El mandatario aseveró que la conquista «se hizo con la espada y la cruz» y recriminó que hubo matanzas, imposiciones y «se construyeron iglesias encima de los templos» prehispánicos.

«Es tiempo ya de decir que vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón», dijo el presidente mexicano, quien aseveró que él también se disculpará en nombre del Estado mexicano por «la represión a los pueblos originarios» que hubo tras la independencia del país.

Acompañado en el vídeo de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, titular de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México, el presidente sostuvo que «tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica».

En el 2021 se conmemorará los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, actual Ciudad de México, los 500 años de la caída de Tenochtitlan en manos de los españoles y los 200 años de la independencia de México. «Estamos conmemorando el día de hoy la batalla que tuvo Cortés con los chontales. La primera batalla de la llamada conquista, o descubrimiento o encuentro de dos mundos o dos culturas», continuó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Para López Obrador, esta «conquista o descubrimiento» fue en realidad una «invasión». «Y se cometieron muchas arbitrariedades. Se sometió a los pueblos, lo que ahora conocemos como nuestra América. Todo el continente nuevo, recién descubierto. Fue una invasión», consideró.

En la rueda de prensa matutina del lunes en el Palacio Nacional, el presidente aseveró que en el acto de conmemoración de esta batalla se dará a conocer «la postura del Gobierno de México» en cuanto al «rescate de nuestra memoria histórica». Esta petición se da apenas tres meses desde que Felipe VI acudió a la investidura de López Obrador y a dos meses del encuentro que mantuvieron el mandatario mexicano y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Rechazo del Gobierno español

El Gobierno español ha lamentado que se haya hecho pública la carta que López Obrador dirigió al rey, cuyo contenido rechaza «con toda firmeza». En un comunicado, el Gobierno considera que «la llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas». «Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria», agregó el Gobierno de España. Por su parte, fuentes del Palacio de la Zarzuela no han querido comentar la carta que dirigió de López Obrador al monarca y se han remitido a la respuesta que emitió este lunes el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El vicepresidente primero del Grupo PPE y portavoz de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha instado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a «dejar de pelearse con Hernán Cortes, que está muerto y enfrentarse a Maduro, que sigue matando». Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado con una «ofensa intolerable al pueblo español» la carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió al rey Felipe VI y en la que le pedía que se disculpara por la conquista española de México hace ya 500 años. «Así actúa el populismo: falseando la historia y buscando el enfrentamiento», ha criticado Rivera en un mensaje en redes sociales.

Mientras, desde Podemos, le han llegado muestras de apoyo al presidente mexicano. «López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la 'Conquista'», ha escrito en Twitter la portavoz adjunta en el Congreso Ione Belarra. Es más, ha asegurado que «si gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas».

El Vaticano no comentó hoy la carta de Andrés Manuel López Obrador y recordó el pontífice ya pidió perdón sobre esta cuestión. El portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, dijo a Efe que «por el momento» no tiene nada que aportar pero subrayó que «como es sabido, el Santo Padre se ha ya expresado con claridad sobre esta cuestión». De hecho, en julio de 2015, en su viaje a Bolivia, Francisco, primer papa latinoamericano de la historia, pidió «humildemente perdón» no sólo por «las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América».

Por su parte, López Obrador ha afirmado hoy que la propuesta que ha hecho a España y al Vaticano es intentar «integrar un grupo conjunto» para tratar de hacer «una relatoría de lo sucedido» en la conquista para, a partir de ahí, «de manera humilde» aceptar los errores, pedir perdón y reconciliarse. El presidente mexicano avanza que no asistirá a los 500 años de Veracruz: «No puedo mientras no aclaremos lo fundamental y se llegue a un acuerdo de reconciliación»

