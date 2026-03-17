El Gobierno de México ve en las palabras del Felipe VI sobre los abusos en la conquista «un gesto de acercamiento»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La presidenta Sheinbaum admite que «no es todo lo que hubiéramos querido» pero insta a «seguir avanzando en el diálogo»17 mar 2026 . Actualizado a las 16:44 h.
La reconciliación entre España y México tras siete años de tensiones diplomáticas a raíz de un choque de interpretaciones en torno a la conquista de América parece estar cada vez más cerca. La presidenta Claudia Sheinbaum