El Gobierno de México ve en las palabras del Felipe VI sobre los abusos en la conquista «un gesto de acercamiento»

A. Soto / M. E. Iglesias MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México
Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México Isaac Esquivel | EFE

La presidenta Sheinbaum admite que «no es todo lo que hubiéramos querido» pero insta a «seguir avanzando en el diálogo»

17 mar 2026 . Actualizado a las 16:44 h.

La reconciliación entre España y México tras siete años de tensiones diplomáticas a raíz de un choque de interpretaciones en torno a la conquista de América parece estar cada vez más cerca. La presidenta Claudia Sheinbaum

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete