Sánchez niega que padezca una enfermedad cardiovascular

Pedro Sánchez durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en una imagen de archivo RONALD WITTEK | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este jueves que sufra una enfermedad cardiovascular y ha cargado contra PP y Vox por, afirma, difundir bulos sobre su estado de salud. «No padezco ninguna enfermedad cardiovascular», ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje en X, recogido por Europa Press, después de la publicación de una información periodística que afirmaba que lleva tratándose varios meses de esta afección en un hospital de Madrid. En la víspera, además la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo preguntó al Gobierno si Sánchez padecía un «problema de salud» y le pidió que «descalcificara su historial médico», durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Sánchez se ha quejado de que los partidos de Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal «llevan anunciando el fin del Gobierno desde el primer día» y ahora además «difundiendo bulos» sobre su salud. «La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública», ha seguido.

Sánchez niega que sufra ningún problema cardiovascular aunque señala que «si fuese así no sería ningún problema» porque, afirma «hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos» que la oposición, dice, «desmantela».

Finalmente se ha quejado de que utilicen «la mentira» como forma de hacer oposición y considera que esto significa que el Gobierno lo está haciendo «realmente bien». «Queda Gobierno para rato», ha terminado Sánchez, que suele insistir en que agotará la legislatura, convocará elecciones al final del mandato, en el año 2027, y volverá a presentarse para seguir siendo presidente del Gobierno.