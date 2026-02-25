Álvarez de Toledo pregunta por la salud de Pedro Sánchez y Bolaños le reprocha su «bajeza moral»

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo intervine durante la sesión de control al Gobierno. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

«¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico». La pregunta de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo provocó un silencio incómodo en el hemiciclo del Congreso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destinatario de la cuestión, respondió en tono airado. «Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta de que siempre hay un escalón más abajo», sostuvo.

La alusión remitía a una información publicada por algunos medios digitales según la cual el jefe del Gobierno estaría siendo tratado en un hospital de Madrid de una dolencia cardíaca susceptible de derivar en problemas graves, como infartos o trombos. La Moncloa ya lo había desmentido, aunque Sánchez nunca se ha referido públicamente al asunto. Desde el PSOE calificaron las palabras de la diputada como la mayor indignidad escuchada en el Congreso.

Crímenes de ETA sin resolver

La polémica se extendió también a la intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado, que censuró la «vergüenza sin precedentes» de que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpirua, reclame la desclasificación de papeles del 23-F «cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA». «Es tremendamente lamentable. Y más lamentable aún es ver la connivencia del PSOE con ustedes, herederos de una banda terrorista», afirmó en su pregunta a Bolaños.

Tellado responsabilizó asimismo al Ministerio de Transportes tras conocerse que ADIF retiró materiales del siniestro de Adamuz sin autorización judicial. En su réplica, el ministro aseguró que «no hay bulo en el que no se revuelque» el PP y defendió que el Gobierno ha colaborado en la investigación del accidente.