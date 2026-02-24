La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio contra Mónica Oltra por encubrir una denuncia por abusos contra su exmarido

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra. Ana Escobar | Efe

La Audiencia ha ordenado al juzgado de Instrucción 15 de Valencia que abra juicio oral contra la exvicepresidenta Mónica Oltra y todo su equipo en la consejería de Igualdad por el supuesto encubrimiento de una denuncia de abusos sexuales contra el exmarido de la dirigente, Luis Ramírez Icardi.

La sala desestima de esta forma el archivo de las actuaciones que dictó el instructor de la causa, con el visto bueno de la Fiscalía. El resto de acusaciones, la propia menor víctima de los abusos, una organización controlada por Cristina Seguí y el partido Vox, recurrieron la decisión. Tal y como era previsible de acuerdo a anteriores pronunciamientos de la Sala, el tribunal ha dictaminado que se celebre el juicio oral.

Reabren la causa contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor La Voz

El juez de Instrucción 15 de Valencia decidió archivar la causa -era la segunda vez que lo hacía- el pasado mes de junio cuando rechazó la apertura de juicio oral. Desde entonces se ha producido cierto retraso en la tramitación de la causa, una circunstancia que ha indignado a los investigados en este procedimiento por lo que supone como lastre de su vida pública. En especial, el caso de Mónica Oltra, pendiente desde hace meses de un eventual retorno a la actividad política.

El Tribunal destaca en su resolución que la decisión del instructor de desestimar los recursos de las acusaciones basándose en que su relato se basa en meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna, «es incongruente». La Audiencia entiende que existe un amplio elenco de indicios a tener en cuenta y es el juicio oral el marco idóneo para plantear todas estas posiciones. En su momento, cuando la Sala revocó el primer archivo, ya insistió en que la hipótesis delictiva era plausible a nivel de indicios.

De igual modo, los magistrados de la sección Cuarta -el tribunal está presidido por Pedro Castellano, referente de la Asociación Profesional de la Magistratura- entienden que existe una contradicción entre el contenido del auto de procesamiento -una resolución que dicta por imperativo legal de la Audiencia- y el último auto de archivo, ahora recurrido.

Condena de cinco años de prisión

Los hechos se remontan a los años 2016 y el 2017. Las sospechas transitan desde que la menor denunciara ser víctima de un abuso sexual por parte de un educador hasta las decisiones tomadas por los responsables del centro de menores, las gestiones realizadas por los especialistas de la consejería, las peticiones de la Fiscalía de Menores y el día en que Oltra, el 4 de agosto del 2017, se entera del hecho y ordena que se adopten una serie de medidas para que se aclare toda la situación. El famoso expediente donde la Sala aprecia un cúmulo de sospechas. Las acusaciones sostienen que hubo un concierto de todos los investigados para silenciar la denuncia.

El exmarido de la vicepresidenta cumple una condena de cinco años de cárcel en Picassent. El hombre fue juzgado por otro tribunal de la Audiencia. El juicio, de hecho, se repitió en parte tras hallarse un expediente en la consejería de Igualdad que no había sido aportado a la causa. También ese segundo fallo concluyó con condena. Hace unos meses, el monitor ya solicitó sus primeros permisos al haber cumplido la cuarta parte del castigo penal.