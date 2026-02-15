Tardan diez horas en rescatar a un hombre atrapado con barro hasta la cintura en Málaga

Imagen del operativo de rescate DIPUTACIÓN DE MÁLAGA | EUROPAPRESS

Un hombre fue rescatado durante la tarde del pasado sábado, tras un operativo de diez horas, cuando se encontraba atrapado con barro hasta la cintura en una zona de difícil acceso ubicada en una vereda del río Guadiaro, en la zona de Las Buitreras, en Gaucín (Málaga). El principal escollo que los servicios de emergencias tuvieron que afrontar fue la inestabilidad del terreno, ya que cada vez que retiraban el barro, volvía a producirse nuevos derrumbes que impedían los trabajos de rescate.

Fue un particular quien alertó a emergencias 112 de que un hombre se encontraba atrapado por el barro sin poder moverse, e inmediatamente se deplazaron hasta el lugar los servicios sanitarios, Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, según ha informado a Efe un portavoz del centro coordinador. En el rescate fue necesario la participación de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de los municipios malagueños de Ronda y Algatocín desde las 15:30 hasta las 1:30 horas para liberar al hombre, según ha informado la Diputación de Málaga. Tras el rescate, fue llevado hasta la ambulancia para su posterior traslado al hospital de la Serranía de Ronda (Málaga) al presentar signos de hipotermia