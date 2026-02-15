Muere un hombre de 92 años tras caerle un pino encima en Córdoba

Las rachas de viento en Melilla alcanzaron los 90 kilómetros hora José Manuel Giner | EFE

Un hombre de 92 años de edad ha fallecido este pasado sábado a consecuencia de las heridas causadas tras caerle un pino encima en la localidad de Palenciana (Córdoba), según ha confirmado el Servicio de Protección Civil a Europa Press. El suceso tuvo lugar el pasado viernes cuando Protección Civil recibió el aviso sobre las 10:15 horas de la mañana, en el que un particular alertaba de que un varón había resultado herido de gravedad al caerle un árbol de grandes dimensiones encima, una vez que había salido de su vehículo, en el paraje Camino de la Barca.

Al parecer, la víctima salió de su coche para ayudar a otro particular a retirar un árbol que se había desprendido en medio de la vía, y durante dicha maniobra, otro árbol acabó finalmente cayendo sobre el hombre.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios, Guardia Civil y Bomberos para realizar el rescate y trasladar al herido hasta el Hospital Infanta Santa Margarita de Cabra, donde permanecía ingresado. Finalmente el varón acabó falleciendo este sábado.

La comunidad andaluza recibió este sábado 789 avisos en toda Andalucía debido a las rachas de viento asociadas al paso de la borrasca Oriana, la mayoría de ellas concentradas en las provincias de Córdoba y Almería. En cuanto al dato acumulado, desde el pasado 27 de enero, Andalucía ha alcanzado 13.468 emergencias, de las que 2.701 se han atendido en la provincia de Cádiz; 2.232 en Jaén; 2.161 en Sevilla; 1.925 en Granada; 1.429 en Córdoba; 1.398 en Málaga; 1.070 en Almería y 552 en Huelva.

En Málaga, los servicios de emergencia han rescatado a un hombre de 53 años de edad, hallado al mediodía del sábado en una zona «de difícil acceso» en la Estación de Gaucín con barro hasta la cintura. También, la caída de una rama de árbol causó heridas de diversa consideración a un bebé de ocho meses que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario. Y una vivienda deshabitada se derrumbó en la localidad jiennense de Martos sin causar heridos