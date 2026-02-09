Sumelzo se desvincula en el Senado de la actividad empresarial de su familia y niega haber mediado con alguien del PSOE

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, compareció ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, ha negado en varias ocasiones desde el Senado haber tenido alguna participación societaria en actividades empresariales de familiares, precisando que únicamente fue apoderada de Sumelzo S.A. durante seis meses hace 17 años, a la vez que ha negado que algún familiar suyo le pidiera mediar con alguien del PSOE para facilitar un encuentro o un contacto.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, Susana Sumelzo ha contestado de esta manera a las preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero sobre su relación con la empresa Sumelzo S.A. Al respecto, la secretaria de Estado ha recalcado que no ha tenido ninguna participación societaria con ninguna empresa y que la única vinculación ha sido apoderada de Sumelzo S.A. hace 17 años, aunque ha precisado que ese poder no lo utilizó «nunca». «Jamás he tenido que ver con un procedimiento administrativo», respondió en una de las pocas ocasiones en las que se salió de ese guion de poner tierra de por medio con los negocios familiares.

Ante la pregunta de la senadora Caballero de si pertenece «a una familia», Sumelzo ha advertido de que si está haciendo una «insinuación pública de delito parentesco», puede tener consecuencias por el «derecho al honor, a la reputación y a la difamación». «Lo que usted está haciendo, si está haciendo una insinuación, no es menor. El parentesco no genera responsabilidad penal ni civil. Insinuar lo que está usted haciendo y lo que vienen haciendo determinados grupos parlamentarios desde hace más de diez años, sin hechos probados, puede ser un delito», ha alertado Sumelzo.

Sobre su contacto con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Sumelzo ha aclarado que la única relación que ha tenido con él ha sido «política» y atañe a sus responsabilidades como número tres del PSOE. Al ser preguntada por si «alguna vez algún familiar suyo le ha pedido mediar con alguno de sus compañeros para facilitar un encuentro o un contacto», Sumelzo ha respondido tajantemente que «por supuesto que no».