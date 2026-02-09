El presidente de Acciona vuelve a ausentarse de la comisión de investigación de obras públicas de Navarra

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, no ha acudido este lunes a la comparecencia a la que estaba citado en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra. Villar López | EFE

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, tampoco se ha presentado este lunes, como ya había adelantado, en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga la licitación de obras públicas del Gobierno Foral y en su lugar ha acudido una representación de la compañía formada por el miembro del comité de dirección, Joaquín Mollinedo, acompañado de un abogado del grupo.

Se ha repetido, por tanto, la misma escena del pasado 20 de enero, cuando Entrecanales no acudió a la comisión de investigación y la compañía envió a Mollinedo y Figueroa como sus representantes para comparecer en la Cámara. En aquel momento, la comisión volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero.

La comisión de investigación considera que la citación no es a la empresa, sino al presidente de Acciona. La compañía, por su parte, entiende que la citación se dirige a la sociedad y no al presidente a título individual y añade que, en todo caso, la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, ya que esta «no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra». «La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona», indicaba, para señalar en su escrito que «ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional».

Además, Acciona ha informado a la Cámara de que Entrecanales no se encuentra en España este lunes por compromisos profesionales adquiridos con anterioridad.

A su salida del Parlamento de Navarra, Mollinedo ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación, aunque ha confirmado que habían acudido al registro de la Cámara para dejar constancia de su presencia. Además, preguntado por los periodistas sobre si había sido un «día de la marmota», el directivo de Acciona ha respondido: «Sí, eso sí».

La presidenta de la comisión ha señalado que la incomparecencia de Entrecanales se tratará en una reunión interna de la comisión que tendrá lugar este martes, en la que se adoptará una decisión al respecto. Esta semana hay otras dos citas relevantes en esta comisión, la primera, este martes, la del actual consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, bajo cuya responsabilidad se llevan a cabo las obras del desdoblamiento de los túneles de Belate.

En la UTE adjudicataria de estas obras figuraba Servinabar, empresa dirigida por Antxon Alonso y en la que, según documentos de la UCO en el marco del caso Koldo, podría tener alguna participación accionarial el exdiputado navarro y exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien precisamente está citado en la comisión para este miércoles.