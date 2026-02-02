El Supremo envía el tronco central del caso Koldo a la Audiencia Nacional tras la renuncia del acta de Ábalos

El exasesor del ministro Ábalos, Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo el pasado 27 de noviembre. FERNANDO VILLAR | EFE

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien hasta ahora instruía el tronco central de la investigación sobre la trama de supuestos amaños de obra pública que presuntamente dirigía Santos Cerdán, declara este lunes en un auto la pérdida de competencia del alto tribunal para continuar con esta causa, en la que también están imputados José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y otras ocho personas. Puente remite el caso de vuelta a la Audiencia Nacional, donde comenzó la instrucción de esta macrocausa que salpica al PSOE, tras la pérdida de Ábalos de la condición de aforado con su renuncia como diputado del Congreso la semana pasada, dado que era el único investigado que contaba con dicha condición. Ábalos renunció a su acta el pasado 28 de enero, después de que el Supremo rechazara su recurso contra su encarcelamiento, producido el 27 de noviembre. Esta renuncia no impedirá que el extitular de Transportes se siente esta primavera en el banquillo de los acusados del Supremo por la primera de sus causas, pero sí ha apartado inmediatamente al juez Leopoldo Puente del caso. Ahora, el eje de este amplio sumario regresará al juez primigenio del caso Koldo, Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Moreno —quien en octubre de 2024 envió esta causa al Supremo ante los indicios de que Ábalos y su asesor Koldo García estaban implicados en la trama corrupta— solo instruía actualmente algunos flecos del sumario, sobre todo lo relativo a la implicación de la exdirectora de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector de Carreteras, Javier Herrero, en el supuesto amaño de concursos. En el auto conocido hoy, Puente comunica a Moreno que el plazo de instrucción se encuentra prorrogado hasta el próximo 8 de marzo.

La pieza separada que ahora llega a Ismael Moreno fue abierta en septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas, al margen de las adjudicaciones de material sanitario a Aldama, que es la primera pieza que se va a juzgar. Estos supuestos amaños en adjudicaciones de infraestructuras fueron revelados por las grabaciones subrepticias realizadas por Koldo. Esos audios llevaron en junio a la imputación de Cerdán como cabecilla de la trama, a su renuncia al escaño y a su destitución como secretario de Organización del PSOE.

Apertura de juicio oral El auto del instructor recuerda que la Sala Segunda del Supremo estableció en 2014 que, en las causas contra aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado. Es decir, que el juicio por las mascarillas, cuya apertura de vista oral ya ha sido decretada, será en el Supremo. Pero esto determina, «en sentido inverso», que hasta que no se dictara dicha resolución —auto de apertura de juicio oral—, la pérdida de la condición de diputado o senador por parte del investigado comporta la sobrevenida incompetencia del Tribunal Supremo para la instrucción y el enjuiciamiento de la causa. Esto es lo que ocurre con la pieza separada abierta en septiembre para investigar las adjudicaciones de obra pública.

En la causa remitida ahora a la Audiencia Nacional, además de Ábalos, Koldo, Cerdán y De Aldama, ostentan la condición de investigados los empresarios y constructores José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, Antxon Alonso, Justo Vicente Pelegrini, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz.