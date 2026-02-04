La Fiscalía Antidroga acepta que Francisco de Borbón salga en libertad si deposita una fianza de 80.000 euros

Francisco de Borbón con su hermana Olivia Europa Press Reportajes

La Fiscalía Antidroga ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que deje en libertad bajo fianza de 80.000 euros y que retire el pasaporte a Francisco de Borbón, el empresario y aristócrata que ha pasado este miércoles a disposición judicial tras su detención por su presunta implicación con un delito de blanqueo en la causa que investiga al ex inspector jefe de la Policía Óscar Sánchez Gil, al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa y en las taquillas de su despacho. El fiscal ha solicitado al juez instructor Francisco de Jorge que imponga a Francisco de Borbón, que ha pasado la noche en el calabozo tras su detención el martes, la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial. Hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo lejano del rey emérito, el empresario fue uno de los cuatro detenidos en el marco de esta investigación que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional. Antidroga también ha solicitado que queden en libertad bajo fianza de 50.000 euros los otros dos detenidos que han pasado a disposición judicial este miércoles: Tirso Muyo y Claudia Mireya Muñoz. A los arrestados les investigan por integrar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales en la que habría tenido un papel principal el exjefe policial Sánchez Gil, quien llegó a dirigir la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Según fuentes de la investigación, Borbón, que es primo en cuarto grado de Felipe VI y aspirante al Ducado de Sevilla, que se disputa con su hermana Olivia, está acusado de colaborar supuestamente en el lavado de capitales procedente de una red que introducía grandes cantidades de cocaína en los puertos españoles a través de contenedores marítimos y gracias a la ayuda del inspector jefe arrestado. Los investigadores vinculan a Borbón con una empresa de criptomonedas usada para el blanqueo del dinero de la droga, aunque este lo ha negado este miércoles ante el juez.