García Ortiz abona la indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó dimisión al Gobierno tras ser condenado por revelación de datos reservados. JAVIER LIZÓN / EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha realizado el abono de los 10.000 euros correspondientes de indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos. Según informa El País, el empresario debe ahora aportar su número de cuenta para que el alto tribunal pueda transferir la cuantía.

El Gobierno inicia el trámite para indultar a García Ortiz y pide informe al Supremo Mateo Balín

Este pago se enmarcaba dentro de los procedimientos legales de su condena, que también incluía 7.200 euros de multa. En el documento aportado por los servicios jurídicos de la Administración se precisa que los fondos proceden de «aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales», asociación que hace unas semanas confirmó que había conseguido recaudar el importe necesario para pagar esta sanción económica al exfiscal gracias a la ayuda de decenas de fiscales de todo el país.

Este movimiento se produce días después de que el Gobierno iniciase un trámite para indultar a García Ortiz, a la espera de que el Supremo, como órgano sentenciador de este proceso, decida si procede o no a conceder tal medida.