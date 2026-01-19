«¿Es una línea recta, cómo pudo pasar esto?»: la prensa internacional, consternada por el «extraño» accidente ferroviario en Córdoba

1/6 Medios franceses. Le Figaro y Le Monde 2/6 Imagen de las portadas web de medios italianos. A la izquierda, la del Corriere de la Sera. A la derecha, La Repubblica 3/6 4/6 5/6 Medios alemanes. Der Spiegel y el Süddeutsche Zeitung 6/6 El inglés The Guardian

El trágico accidente ferroviario en Adamuz abre las portadas de los principales periódicos internacionales, haciendo un seguimiento continuo de la situación en la localidad andaluza.

El rotativo Le Figaro incide en su directo sobre el accidente que el tren Iryo, construido en el 2022, pasó su inspección final el 15 de enero pasado, cuatro días antes del siniestro. También en Francia, Le Monde mantiene como titular de su directo, que abre la portada, las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el balance «aún no definitivo» de las víctimas mortales. El mismo periódico francés apunta a «una muy extraña colisión entre dos trenes en una vía recta» en otra de sus piezas informativas. Por otro lado, Le Parisien indica que un error humano está «prácticamente descartado».

En Alemania, Der Spiegel aporta vídeos del «caos» tras el accidente. El Süddeutsche Zeitung alemán recoge entre sus noticias más importantes el accidente ferroviario. En el Reino Unido, The Guardian, The Telegraph o The Times aportan información sobre la tragedia en Adamuz, indicando que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas.

La prensa italiana también mantiene la última hora de la tragedia entre sus principales noticias. «La teoría es que se rompió un nudo entre las vías. El ministro (Puente) expresa sus dudas», señala Corriere della Sera, sobre las distintas hipótesis que se barajan sobre las causas del accidente. «¿Es una línea recta, cómo pudo pasar esto?», lanza el mismo medio dentro de su pieza informativa. En este sentido La Repubblica apunta a «un cruce reventado», a la espera de que se confirme el origen del incidente.

Al otro lado del Atlántico, The New York Times informa en directo con la última hora del descarrilamiento de los dos trenes, recordando lo vivido hace ya trece años con el accidente de Angrois, el más mortífero en España desde el 2013. Mientras, The Washington Post informa del número de fallecidos por el siniestro y difunde los distintos vídeos que se han recogido en las últimas horas en redes sociales de los viajeros en el interior de los vagones. En Argentina, La Nación se hace eco de la noticia y la mantiene en su portada, recordando el número de fallecidos y de heridos que hasta el momento se conocen por el siniestro. También el diario brasileño O Globo recoge toda la información que se ha ido proporcionando desde España.

El periódico Al Jazeera incluye en su portada una actualización en directo del accidente. En este sentido, repasan el estado de la red ferroviaria de alta velocidad de España, «la más grande de Europa», y el inicio de las operaciones de la empresa Iryo. «Es el peor accidente en al menos una década», señala la periodista Lily Mayers.

El China Daily y el diario Guangming ofrecen, citando a medios españoles, la información sobre el suceso, aunque relegado a un segundo plano tras las noticias locales.