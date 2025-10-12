Miles de personas arropan a las Fuerzas Armadas en un desfile del 12 de Octubre con menos aviones y sin incidentes

Miles de personas han salido este domingo a mostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, que en esta edición ha sido más corto a causa del mal tiempo. En concreto, el desfile aéreo se ha recortado a causa de las nubes, pero el resto se ha desarrollado sin incidentes, a excepción de los habituales pitos y abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han llegado antes que la Familia Real, como es habitual, y lo han hecho bajo un aluvión de pitos y abucheos al jefe del Ejecutivo en plenas investigaciones judiciales por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno personal del jefe del Ejecutivo.

Todo el Gobierno, menos las ministras de Sumar Mónica García y Sira Rego, de Sanidad y Juventud e Infancia -de viaje oficial en Berlín y Jordania, respectivamente-; el ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también de Sumar; y la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, han asistido al acto central del 12 de octubre.

También se lo han perdido los presidentes autonómicos de La Rioja, Gonzalo Capellán, y Canarias, Fernando Clavijo -de peregrinación por la festividad de la isla de Santa Cruz-, y el lehendakari, Imanol Pradales, que no acude a estos eventos. Y el mal tiempo en Baleares, Valencia y Murcia ha impedido la asistencia de Marga Prohens, Carlos Mazón y Fernando López-Miras.

Ademas, en la tribuna de autoridades tampoco ha estado el líder de Vox, Santiago Abascal, que este año lo ha seguido a pie de calle para no coincidir con Sánchez. Alega que no quiere compartir espacios con el jefe del Ejecutivo en los que no pueda denunciar «su corrupción» y que estos eventos «blanquean» su imagen.

La cúpula militar también ha sufrido bajas. Este año, el jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, no ha podido asistir porque se encuentra en Filadelfia (Estados Unidos) conmemorando el 250 aniversario de la Armada estadounidense.

En la tribuna real sí se ha podido ver a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al del Senado, Pedro Rollán; y en la de autoridades al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, y a otros representantes de las fuerzas políticas. Y en la línea de saludo también estaban presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Toda la familia real

El acto ha comenzado puntual, a las 11 horas, con la llegada de los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala de la Armada, en calidad de capitán general de los Ejércitos, Letizia, la princesa Leonor, que viste el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía, ausente en la parada militar los dos últimos años por encontrarse en Gales cursando el bachillerato.

La parada militar se ha realizado a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se ha iniciado a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y ha finalizado su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

El programa del acto no ha variado respecto a años anteriores y ha transcurrido sin incidentes reseñables. Tras la llegada de los reyes, se les han rendido honores militares y Felipe VI ha recibido las novedades del jefe de Batallón de Honores y les ha pasado revista. Después, los monarcas han saludado a las autoridades.

Aterrizaje del paracaidista

Concluido el saludo, ha tenido lugar el salto paracaidista frente a la tribuna real con la bandera de España a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), uno de los momentos más delicados de la jornada. Los componentes de la PAPEA que han saltado este año son el sargento primero Óscar Marsal Hernández y el sargento primero José Carlos González Herrera, ambos componentes tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo como de la Selección Nacional Civil de Paracaidismo.

El sargento primero Marsal portaba la enseña nacional, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Entró en la PAPEA en 2016 y cuenta con un bagaje de más de 3.389 lanzamientos paracaidistas. De su lado, el sargento primero González, que ha actuado como guía, entró en la patrulla acrobática en 2018 y cuenta con un acervo de más de 3.000 lanzamientos paracaidistas. Por la climatología, han tomado tierra en la zona secundaria, junto a la fuente de Neptuno, y no delante de su majestad Felipe VI.

A continuación, se ha izado la bandera y se ha llevado a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España. Después, ha tenido lugar el sobrevuelo con los colores de la bandera española, uno de los momentos más esperados del desfile y que este año incorporaba una novedad: la Formación Mirlo ha sustituido a la Patrulla Águila, que se ha extinguido debido a la jubilación de los aviones que volaban, los C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.

La Formación Mirlo, compuesta por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, vuela con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus PC-21. Está compuesta por cinco aviones y ha sido la primera vez que han incorporado el sistema que permite los humos de color que simulan la bandera nacional en el cielo, sin incidentes.

Desfile aéreo y terrestre

Tras ella, ha arrancado el desfile aéreo, con menos aeronaves de las previstas, a causa de las nubes que encapotan este domingo el cielo de Madrid. Participaban 45 aviones, repartidos en 18 formaciones. Finalmente, sólo han volado cazas Eurofighter, F-18 y Harrier y han faltado aviones de transporte, de aeroevacuación o de lucha contra incendios y los 29 helicópteros.

A continuación se ha iniciado el desfile terrestre, en el que se han podido ver 123 vehículos, como acorazados o vehículos pesados de intervención y 39 motos, 229 caballos y seis perros. Y este año el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión ha acudido con Baraka, que en árabe significa buena suerte, un borrego macho de tres años.

En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones han participado con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6 %). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desfilado con dos unidades, en vez de con una, para celebrar su XX aniversario.

Al finalizar, en torno a las 12.30 horas, los Reyes han saludado a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se han despedido y se ha arriado la bandera nacional. Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el resto de autoridades se han trasladado a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real.