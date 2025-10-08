Feijoo anuncia que citarán a Sánchez en octubre en la comisión del caso Koldo del Senado

LA VOZ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será citado para comparecer este mismo mes de octubre ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo.

«Hoy se acabó la huida», ha apuntado el líder del PP en el cara a cara entre ambos en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en la que ha afirmado que el problema del presidente no es que «esté rodeado de corrupción» sino que es «imposible haber delinquido» sin él.

Sánchez será citado esta mañana, ha detallado el líder del PP, y «estará en el mes de octubre en la comisión» del Senado.

Tras el anuncio de Feijoo, que ya había sugerido hace meses que iba a citar a Sánchez en esta comisión creada hace un año y medio por la Cámara Alta, el presidente ha respondido: «Ánimo, Alberto».