«Chistorras, soles y lechugas»: así se comunicaban Koldo y su mujer sobre el dinero en efectivo

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, tras declarar en el Tribunal Supremo ante el juez. RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

La Guardia Civil continúa avanzando en la investigación del caso Koldo. Entre los informes, la UCO ha revelado el «lenguaje convenido» que Koldo García y su mujer, Patricia Uriz—ambos investigados en esta trama— «verbalizan» para referirse a «billetes de alto valor».

El exasesor de Ábalos llegaba a presumir de que el partido le entregaba «una o dos chistorras» al mes, denominación que le daba a los billetes de 500 euros. Para los de 200 euros, el término empleado era «soles», mientras que en el caso de los de 100 euros hacían referencia a las «lechugas». Según apunta la Guardia Civil, «la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo».

En este sentido, la UCO añade que el propio exministro usaba un lenguaje pactado con el que era su asesor para solicitarle dinero en efectivo,«cuando le reclama folios o cajas de folios».