El examante de Edwin Arrieta ratifica su querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión

El venezolano Nilson Domínguez, expareja del cirujano colombiano asesinado en Tailandia Edwin Arrieta, ratificó este miércoles en el juzgado de Fuerteventura la querella presentada contra el actor español Rodolfo Sancho, al que acusa de extorsión. Según la denuncia, el padre de Daniel Sancho, acusado del delito, presionó al exnovio de Arrieta para mentir durante el juicio celebrado en Tailandia para favorecer a su hijo.

«La querella se formula por una posible coacción del actor Rodolfo Sancho hacia Nilson porque este intenta forzar una declaración que no era cierta para favorecer la defensa de Daniel Sancho», ha recordado el letrado Alfredo Arrien Paredes, abogado de Nilson Domínguez, a las puertas de los juzgados. Según su versión, a su cliente «se le ofreció dinero, luego se le prometió más dinero y se le fuerza a hacer unas cosas que él no quería hacer y, finalmente, no hace». Además, añade que, ante la supuesta negativa de este a mentir, se le «coacciona diciendo que se le va a denunciar»

Por su parte, el actor, residente en la isla canaria, no ha hablado con la prensa ni a la entrada ni a la salida de la sala de Puerto del Rosario, donde ha prestado declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 7. Allí, no ha respondido a las preguntas del abogado de la acusación, y se ha limitado a declarar ante la jueza. Según ha contado Alfredo Arrien, Rodolfo Sancho ha argumentado que había sido engañado, prometiéndole unas declaraciones a favor de su hijo que, finalmente, no se han hecho.

Nilson Domínguez, que ha declarado vía telemática, ha mantenido su versión y ha asegurado, según ha explicado su abogado a los periodistas, haber sido extorsionado «para mentir en los juzgados de Tailandia» y ha subrayado que su defendido «no iba a declarar cosas que no fueran ciertas».

El letrado ha indicado que se han aportado las conversaciones de WhatsApp que su cliente custodia, mientras que Rodolfo Sancho tiene otras conversaciones que también «se van a aportar y cotejar». «La jueza tiene que decidir cuál es la versión correcta, pero está claro que hay unas conversaciones en las que Rodolfo Sancho promete varias cantidades de dinero», ha explicado a la prensa el letrado.

Por su parte, Sancho también había presentado una querella contra Nilson Domínguez, al que acusaba de presunta estafa continuada. El letrado del venezolano cree que se interpuso esa demanda para contrarrestar la que ya habían presentado por extorsión. «Es su forma de defenderse», ha explicado el letrado de Domínguez, «las dos querellas son muy parecidas, creo que han copiado la nuestra porque es prácticamente la misma, simplemente cambia la argumentación».

Mientras, Daniel Sancho cumple cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta en la prisión de Shurat Thani, una de las más seguras y masificadas de Tailandia. Allí conviven unos 5.000 presos con condenas de entre 15 años y la pena de muerte. Sancho tiene una celda para él solo y disfruta además de llamadas casi a diario con varias personas de su entorno. Según su letrado, Marcos García-Montes, se encuentra muy bien, tanto físicamente como anímicamente y que ocupa gran parte de su tiempo en escribir sus memorias